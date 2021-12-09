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    Главная / Торги / поставка кухонного оборудования (камеры КХЗ)3

    поставка кухонного оборудования (камеры КХЗ)3

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 12:3009.12.2021 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252296Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252296

    Наименование закупки

    поставка кухонного оборудования (камеры КХЗ)3

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    03.12.2021 12:26

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Юридический адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Почтовый адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Контактный телефон

    812-613-05-88

    Факс

    Адрес электронной почты

    nvlebedeva@komplekt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лебедева Наталья Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка кухонного оборудования (камеры КХЗ)3

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    09.12.2021 12:30 GMT +309.12.2021 12:3009.12.2021 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252296Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кухонного оборудования (камеры КХЗ)3

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ, 628407, РФ, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Индустриальная, д. 47Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Согласно договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Камера холодильная замковая Север 0.08 КХЗ-065 480х560х240ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Камера холодильная замковая Север 0.1 КХЗ-100-088 480х760х240ММ"

    Кол-во: 1.000

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