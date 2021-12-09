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    Главная / Торги / Поставка автомобильных шин для филиалов АО "ГК "Северавтодор" - запрос цены за единицу

    Поставка автомобильных шин для филиалов АО "ГК "Северавтодор" - запрос цены за единицу

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 07:0009.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252290Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252290

    Наименование закупки

    Поставка автомобильных шин для филиалов АО "ГК "Северавтодор" - запрос цены за единицу

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    03.12.2021 12:26

    Документация процедуры

    1._ТехЗадние_Автошины_по_Филиалам_2021__2_.docx

    Цены_за_единицу_на_ШИНЫ.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРАВТОДОР
    Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР

    Юридический адрес

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,

    Почтовый адрес

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5

    Контактный телефон

    +7 3462 55-02-41

    Факс

    +7 3462 22-51-82

    Адрес электронной почты

    os@severavtodor.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шахова Ольга Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка автомобильных шин для филиалов АО "ГК "Северавтодор" - запрос цены за единицу

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    09.12.2021 07:00 GMT +309.12.2021 07:0009.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252290Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автомобильных шин для филиалов АО "ГК "Северавтодор" - запрос цены за единицу

    Начальная цена

    3 939 891,57

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ, Согласно технического заданияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата за Товар производится путём безналичного перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после приёмки Товара Покупателем на основании подписанного уполномоченными лицами Акта приемки-передачи Товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
    Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР

    Адрес местонахождения

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "185/75R13C НШЗ Кама-243 99/97N"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "175/70R13 Kama 505 Irbis 82T TL шип"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "185/65R15 Formula Formula Ice 88T шип"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "185/65R15 Formula XL Formula Energy 92H"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "185/65R15 Bridgestone Ice Cruiser 7000 S 88T шип"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "185/65R15 Cordiant Road Runner 88H TL"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "10.00R20 (280R508) Forward Traction И-281 (У-4) н.с.16 ТТ АШК"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "10.00R20 (280R508) Кама-310 н.с.16 ТТ НкШЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "12.00R20 (320R508) ИД-304 н.с.18 ТТ АШК"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "11.00R20 (300R508) И-111АМ н.с.16 ТТ ОШЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "315/80R22.5 TyRexAllSteel VM-1 156/150K TL ЯШЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "235/75R17.5 КАМА NT 202 TL 143/141J НкШЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "8.25R20 (240R508) У-2 (К-84) н.с.12 (J) ТТ АШК ГАЗ,ПАЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 14"

    "11.00R20 (300R508) Кама-310 н.с.16 ТТ НкШЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 15"

    "8.25R15 Bridgestone R187 143/141J TT"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "235/75R17.5 Bridgestone RT1 143J/144F TL M+S"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 17"

    "215/75R17.5 КАМА NU 301 TL 126/124M НкШЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 18"

    "385/65R22.5 TyRexAllSteel TR-1 160K TL ЯШЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 19"

    "195R14C Cordiant CA-1 106/104R TL"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 20"

    "16.00-24 Forward Industrial 140 н.с.12 ТТ 157В АШК ДЗ-98"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 21"

    "Шинокомплект 23.5-25 Naaats Е3/L3 TT 20PR"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 22"

    "28.1R26 (720R665) NorTec ТА 02 н.с.12 158А8 ТТ АШК"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 23"

    "15.5-38 Ф-2АД н.с.8 137А6 TТ АШК"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 24"

    "420/70R24 NorTec AC 200 130A8/127B TL АШК"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 25"

    "11.2-20 Ф-35 н.с.8 114А6 TT АШК"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 26"

    "360/70R24 NorTec AC 203 122A8/119B ТТ АШК"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 27"

    "18,4R38 NorTec TA-02 н.с. 8 146А8 ТТ АШК"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 28"

    "185/75R16C Forward Professional 156 TL 104/102Q АШК б/к"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 29"

    "15.5-38 Ф-2АД н.с.8 137А6 TТ АШК"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 30"

    "11.2-20 Ф-35 н.с.8 114А6 TT АШК"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 31"

    "420/70R24 NorTec AC 200 130A8/127B TL АШК"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 32"

    "18.4R38 NorTec ТА-02 н.с.8 146А8 ТТ АШК"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 33"

    "245/70R19.5 КАМА NU 301 TL 136/134M НкШЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 34"

    "21.3R24 ФД-14А н.с.10 ТТ 140А6 НкШЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 35"

    "28.1R26 (720R665) NorTec ТА 02 н.с.12 158А8 ТТ АШК"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 36"

    "21.3/70-24 NorTec Н-05 н.с.10 140 ТТ АШК"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 37"

    "9.00R20 (260R508) Forward Traction О-40БМ н.с.12 ТТ АШК"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 38"

    "10.00R20 (280R508) Кама-310 н.с.16 ТТ НкШЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 39"

    "11.00R20 (300R508) Кама-310 н.с.16 ТТ НкШЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 40"

    "Шина пневмо 16.9-28 Galaxy Sup Ind Lug TL 12PR"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 41"

    "Шина пневмо 12.5/80-18 Galaxy Sup Ind Lug TL 12PR"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 42"

    "12.00-16.5 NorTec IND 02 TL 140A3 АШК"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 43"

    "14.00-20 (370-508) ОИ-25 н.с.14 ТТ АШК"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 44"

    "215/75R17.5 КАМА NU 301 TL 126/124M НкШЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 45"

    "23.5-25 VOLTYRE HEAVY DT-125 20PR TL"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 46"

    "235/75R17.5 КАМА NT 202 TL 143/141J НкШЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 47"

    "315/80R22.5 КАМА NF 202 TL НкШЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 48"

    "315/80R22.5 КАМА NR 201 156/150L TL НкШЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 49"

    "315/80R22.5 КАМА NU 701 156/150K TL НкШЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 50"

    "425/85R21 NorTec TR 1260 н.с.18 ТТ АШК"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 51"

    "385/65R22.5 TyRexAllSteel TR-1 160K TL ЯШЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 52"

    "8.25R15 Bridgestone R187 143/141J TT"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 53"

    "225/75R16C Kormoran Vanpro b2 118/116R TL"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 54"

    "195/60R15 Yokohama BluEarth-Es ES32 88H TL"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 55"

    "205/55R16 Yokohama BluEarth-Es ES32 91V TL"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 56"

    "16.00R20 Aeolus Across AE21 E2 TT 28PR 173G"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 57"

    "12.00R18 TYREX CRG VM-115 нс12 TT"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 58"

    "315/80R22.5 Bridgestone М840 156/150K TL M+S"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 59"

    "185/65R15 Yokohama BluEarth-Es ES32 88H TL"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 60"

    "Шина СЕ 18х7-8 Greckster Gold с замком"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 61"

    "Шина СЕ 140/55-9 Greckster с замком"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 62"

    "Шина пневмо 23.1-26 Galaxy Compactor R-3 TL 12PR"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 63"

    "10.00R20 Kapsen HS268 PR18 TT"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 64"

    "11.00R20 Kapsen HS268 PR18 TT"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 65"

    "12.00R20 Kapsen HS268 PR20 156/153K"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 66"

    "315/80R22.5 TyRexAllSteel VM-1 156/150K TL ЯШЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 67"

    "11R22.5 КАМА NF 701 TL 148/145К НкШЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 68"

    "1200х500-508 (500/70-508) Forward Traction ИД-П284 н.с.16 ТТ АШК"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 69"

    "245/70R19.5 КАМА NR 201 TL 136/134M НкШЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 70"

    "8.25R20 (240R508) У-2 (К-84) н.с.10 (J) ТТ НкШЗ ГАЗ,ПАЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 71"

    "185/75R16C Cordiant Business CA1 104/102 Q"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 72"

    "185/75R16C Cordiant Business CW2 104/102 Q шип"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 73"

    "215/75R17.5 КАМА NU 301 TL 126/124M НкШЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 74"

    "16.00-24 Forward Industrial 140 н.с.12 ТТ 157В АШК ДЗ-98"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 75"

    "21.3-24 ИЯВ-79 н.с.16 160А8 TТ Белшина"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 76"

    "28.1R26 (720R665) NorTec ТА 02 173A6 ТТ АШК"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 77"

    "11.2-20 Ф-35 н.с.8 114А6 TT АШК"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 78"

    "15.5-38 Ф-2АД н.с.8 137А6 TТ АШК"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 79"

    "360/70R24 NorTec AC 203 122A8/119B ТТ АШК"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 80"

    "420/70R24 NorTec AC 200 130A8/127B TL АШК"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 81"

    "18.4R38 NorTec ТА-02 н.с.10 152А8 ТТ АШК"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 82"

    "235/75R17.5 КАМА NT 202 TL 143/141J НкШЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 83"

    "Автошина Кама-218 225/75 R16C 121/120N"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 84"

    "195R16C Forward Professional 139 104/102Q TT АШК"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 85"

    "Шина пневмо 7.00-12 Greckster 14PR IND04"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 86"

    "175/70R13 Cordiant Road Runner 82 H"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 87"

    "175/70R13 Nordman Nordman 7 82T шип"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 88"

    "175/70R13 Nordman Nordman SX2 82T"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 89"

    "215/65R16 Michelin XL X-Ice North 4 102T шип"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 90"

    "235/55R17 Continental ContiCrossContact LX2 99V TL FR"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 91"

    "185/60R15 Nordman XL Nordman 7 88T шип"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 92"

    "185/65R14 Yokohama BluEarth-Es ES32 86H TL"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 93"

    "185/60R15 Yokohama BluEarth-Es ES32 88H TL"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 94"

    "185/65R15 Bridgestone Ice Cruiser 7000S 88T TL шип"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 95"

    "185/65R15 Formula XL Formula Energy 92H"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 96"

    "215/90-15C Алтайшина Я-245 TT 99K АШК"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 97"

    "14.00-24 Deestone D310 DG-2 PR16 153А8 TT"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 98"

    "11.00R20 (300R508) Ф-213А н.с.12 ТТ 155А3 ВлШЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 99"

    "9.00R20 (260R508) Forward Traction И-Н142Б н.с.12 ТТ АШК"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 100"

    "7.00R16 LongMarch LM511 PR14 118/114J TL"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 101"

    "Камера 12.00-20 (320/508) СВК АШК"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 102"

    "Камера 11.00-20 (300/508) СВК АШК"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 103"

    "Камера 10.00-20 (280/508) СВК АШК"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 104"

    "11R22.5 КАМА NF 701 TL 148/145К НкШЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 105"

    "12.00R20 (320R508) Кама-310 н.с.18 ТТ НкШЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 106"

    "11.00R20 (300R508) Кама-310 н.с.16 ТТ НкШЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 107"

    "185/75R16C KAMA EURO НК-520 104/102R TL НкШЗ шип"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 108"

    "185/75R16C Triangle TR646 104/102Q"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 109"

    "8.25R20 (240R508) У-2 (К-84) н.с.12 (J) ТТ АШК ГАЗ,ПАЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 110"

    "425/85R21 Кама-1260-2 н.с.18 ТТ НкШЗ КамАЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 111"

    "185/75R16C Cordiant Business CA1 104/102 Q"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 112"

    "205/55R16 Formula Formula Energy 91V KS"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 113"

    "185/65R15 Formula XL Formula Energy 92H"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 114"

    "185/65R15 Formula Formula Ice 88T шип"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 115"

    "14.00-20 (370-508) ОИ-25 н.с.14 ТТ АШК"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 116"

    "8.25R15 Bridgestone R187 143/141J TT"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 117"

    "10.00R20 (280R508) Forward Traction И-281 (У-4) н.с.16 ТТ АШК"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 118"

    "235/75R17.5 КАМА NT 202 TL 143/141J НкШЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 119"

    "11.2-20 Ф-35 н.с.8 114А6 TT АШК"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 120"

    "15.5-38 Ф-2АД н.с.8 137А6 TТ АШК"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 121"

    "28.1R26 (720R665) ФД-12М н.с.12 158А8 ТТ ВлШЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 122"

    "Шина пневмо 12-16.5 Galaxy XD2010 TL 12PR"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 123"

    "Шинокомплект 23.5-25 Naaats Е3/L3 TT 20PR"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 124"

    "Шинокомплект 17.5-25 Naaats E3/L3 TT 16PR"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 125"

    "1300/600-533 ТРЭКОЛ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 126"

    "5.00-10 KENDA K364 84M 8PR TL"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 127"

    "10.00R20 (280R508) И-281 н.с.16 ТТ НкШЗ с о/л"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 128"

    "12.00R20 Kapsen HS268 PR20 156/153K"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 129"

    "11.00R20 (300R508) Forward Traction 310 н.с.16 ТТ АШК с о/л"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 130"

    "225/75 R16 Кама-219 104R"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 131"

    "225/75R16C Кама И-359 121/120 N"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 132"

    "1200х500-508 (500/70-508) Forward Traction ИД-П284 н.с.16 ТТ АШК"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 133"

    "175R16C Forward Professional 218 TT 98/96N АШК"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 134"

    "315/80R22.5 TyRexAllSteel VM-1 156/150K TL ЯШЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 135"

    "425/85R21 Кама-1260-2 н.с.18 ТТ НкШЗ КамАЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 136"

    "8.25R20 (240R508) У-2 (К-84) н.с.10 (J) ТТ НкШЗ ГАЗ,ПАЗ с о/л"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 137"

    "10.00-20 Forward ER-109 (NorTec ER-109) н.с.16 TT 146B АШК с о/л"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 138"

    "11.2-20 Ф-35 н.с.8 114А6 TT АШК"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 139"

    "14.9-24 BKT GRADER TR-459 12PR 145A8 TL"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 140"

    "14.00-20 (370-508) ОИ-25 н.с.14 ТТ АШК с о/л"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 141"

    "15.5-38 Ф-2АД н.с.8 137А6 TТ АШК"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 142"

    "16.00-24 Forward Industrial 140 н.с.12 ТТ 157В АШК ДЗ-98"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 143"

    "21.3-24 ИЯВ-79 н.с.16 160А8 TТ Белшина"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 144"

    "28.1R26 (720R665) ФД-12М н.с.12 158А8 ТТ ВлШЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 145"

    "29.5/75R25 NorTec TC-19 26PR 190А8 ТТ АШК"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 146"

    "235/75R17.5 КАМА NT 202 TL 143/141J НкШЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 147"

    "205/70R16 НШЗ Кама-Флейм 91Q"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 148"

    "12.00-16.5 NorTec IND 02 TL 140A3 АШК"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 149"

    "420/70R24 NorTec AC 200 130A8/127B TL АШК"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 150"

    "185/75R16C KAMA EURO НК-520 104/102R TL НкШЗ шип"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 151"

    "580/70R42 Бел-126 158A8/150В ТТ Белшина"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 152"

    "Шина пневмо 440/80R28 Galaxy Multi Tough TL 156A8"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 153"

    "Шина пневмо 11.00-20 Galaxy Smooth Compactor TT 18PR с кам"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 154"

    "Диск 8.5x20 10x335 dia281 ET175 КамАЗ,ТАТРА,Ивеко"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 155"

    "Диск 7.5x20 10x335 dia281 ET162 КамАЗ-65115 (3101012-41)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 156"

    "Диск 9.00x22.5 10x335 dia281 ET175"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 157"

    "Диск DW24x26 К700"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 158"

    "1200х500-508 (500/70-508) Forward Traction ИД-П284 н.с.16 ТТ АШК"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 159"

    "14.00-20 (370-508) ОИ-25 н.с.14 ТТ АШК"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 160"

    "12.00R20 (320R508) ИД-304 н.с.18 ТТ АШК с о/л"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 161"

    "315/80R22.5 TyRexAllSteel VM-1 156/150K TL ЯШЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 162"

    "28.1R26 (720R665) ФД-12М 173А8 ТТ ВлШЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 163"

    "21.3R24 NorTec TA-05 10PR 140A6 ТТ АШК"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 164"

    "16.00-24 Forward Industrial 140 н.с.12 ТТ 157В АШК ДЗ-98"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 165"

    "Шина пневмо 12-16.5 Galaxy XD2010 TL 12PR"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 166"

    "15.5-38 Ф-2АД н.с.8 137А6 TТ АШК"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 167"

    "11.2-20 Ф-35 н.с.8 114А6 TT АШК"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 168"

    "265/65R17 Bridgestone DUELER A/T 001 112S TL"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 169"

    "185/75R16C Triangle TR646 104/102Q"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 170"

    "29.5/75R25 NorTec TC-19 26PR 190А8 ТТ АШК"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 171"

    "185/65R15 Formula XL Formula Energy 92H"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 172"

    "16.00-24 Forward Industrial 140 н.с.12 ТТ 157В АШК ДЗ-98"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 173"

    "175R16C КАМА-218 TT 98/96М НкШЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 174"

    "315/80R22.5 TyRexAllSteel VM-1 156/150K TL ЯШЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 175"

    "5.00-10 В-19АМ н.с.6 69А6 ТТ АШК"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 176"

    "10.00R20 (280R508) Forward Traction И-281 (У-4) н.с.16 ТТ АШК"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 177"

    "11.00R20 (300R508) И-68А н.с.16 ТТ НкШЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 178"

    "12.00R20 (320R508) ИД-304 н.с.18 ТТ АШК"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 179"

    "21.3/70-24 NorTec Н-05 н.с.10 140 ТТ АШК"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 180"

    "11.00R20 (300R508) TyRexCRG Universal О-168 н.с.16 ТТ ОШЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 181"

    "Шина пневмо 12-16.5 Galaxy XD2010 TL 12PR"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 182"

    "15.5-38 Ф-2АД н.с.8 137А6 TТ АШК"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 183"

    "11.2-20 Ф-35 н.с.8 114А6 TT АШК"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 184"

    "11R22.5 Я-467 MEDVED 148/145L ТL ЯШЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 185"

    "1200х500-508 (500/70-508) Forward Traction ИД-П284 н.с.16 ТТ АШК"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 186"

    "185/60R15 Viatti Strada Asimmetrico V-130 84H"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 187"

    "185/65R15 Formula Formula Ice 88T шип"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 188"

    "185/75R16C Cordiant Business CW2 104/102 Q шип"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 189"

    "215/55R17 Formula Formula Energy 94W"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 190"

    "215/65R16 Kormoran XL SUV Stud 102T TL шип"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 191"

    "215/75R17.5 Cordiant Professional FR-1 TL ЯШЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 192"

    "235/55R17 Kormoran XL SUV Summer 103V TL"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 193"

    "235/70R16 Nordman Nordman S SUV 106T"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 194"

    "235/70R16 Nordman Nordman 7 SUV 106T шип"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 195"

    "215/55R17 Yokohama XL iceGuard Stud iG65 98T шип"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 196"

    "420/70R24 NorTec AC 200 130A8/127B TL АШК"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 197"

    "Шина пневмо 16.9-28 Galaxy Sup Ind Lug TL 12P"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 198"

    "18.4R38 NorTec ТА-02 н.с.8 146А8 ТТ АШК"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 199"

    "8.25R20 (240R508) У-2 (К-84) н.с.12 (J) ТТ АШК ГАЗ,ПАЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 200"

    "360/70R24 NorTec AC 203 122A8/119B ТТ АШК"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 201"

    "Шина пневмо 5.00-8 Greckster 10PR IND04"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 202"

    "8.25R15 Bridgestone R187 143/141J TT"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 203"

    "14.00-20 (370-508) ОИ-25 н.с.14 ТТ АШК"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 204"

    "Шина пневмо 11.00-20 Galaxy Smooth Compactor TT 18PR с кам"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 205"

    "20.5-25 NorTec ER-106 н.с.20 TT АШК"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 206"

    "15.00-20 Я-190 н.с.18 ТТ 153В ВлШЗ Тралл ЧМЗАП"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 207"

    "10.00R20 (280R508) Кама-310 н.с.16 ТТ НкШЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 208"

    "12.00R20 (320R508) ИД-304 н.с.18 ТТ АШК"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 209"

    "315/80R22.5 TyRexAllSteel VM-1 156/150K TL ЯШЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 210"

    "185/75R16C Triangle TR646 104/102Q"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 211"

    "11R22.5 КАМА NF 701 TL 148/145К НкШЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 212"

    "11.2-20 Ф-35 н.с.8 114А6 TT АШК"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 213"

    "15.5-38 Ф-2АД н.с.8 137А6 TТ АШК"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 214"

    "420/70R24 NorTec AC 200 130A8/127B TL АШК"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 215"

    "18.4R38 NorTec ТА-02 н.с.8 146А8 ТТ АШК"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 216"

    "21.3R24 NorTec TA-05 10PR 140A6 ТТ АШК"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 217"

    "Шина пневмо 12-16.5 Galaxy XD2010 TL 12PR"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 218"

    "16.9-28 (440/80-28) Deеstonе D314 DR-4 12PR 152A8 TL"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 219"

    "5.00-10 В-19АМ н.с.6 69А6 ТТ АШК"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 220"

    "205/65R15 Kormoran Road Performance 94V"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 221"

    "205/65R16 Viatti Strada (V-130) 95V"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 222"

    "9.00R20 (260R508) Forward Traction О-40БМ н.с.12 ТТ АШК"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 223"

    "235/75R17.5 КАМА NT 202 TL 143/141J НкШЗ"

    Кол-во: 1.000

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