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    Главная / Торги / Поставка фильтров

    Поставка фильтров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 10:0010.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252285Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252285

    Наименование закупки

    Поставка фильтров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    03.12.2021 12:33

    Документация процедуры

    Проект_договора_поставки_товара.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал по управлению служебными зданиями ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Филиал УСЗ ПАО "Газпром"

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А

    Контактный телефон

    Факс

    Адрес электронной почты

    a.tkachev@filialusz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ткачев Андрей Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка фильтров

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2021 10:00 GMT +310.12.2021 10:0010.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252285Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка фильтров

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ленинградская область, Ленинградская область, Ломоносовский район, ПГТ «Горелово», квартал 5, Волхонское ш., 2а.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставка Товара осуществляется в течение 90 (девяносто) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора. Оплата производится Покупателем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами Товарной накладной (УПД).

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Филиал УСЗ ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Филиал УСЗ ПАО "Газпром"

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А

    Наименование заказчика

    Филиал УСЗ ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Филиал УСЗ ПАО "Газпром"

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фильтр гидравлический картридж Filtrec A110C10"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 2"

    "Фильтр гидравлический картридж Filtrec R122C10B"

    Кол-во: 13.000

    "Позиция 3"

    "Фильтр воздушный R TA-20-AF (TA-15-AF) 1/2" пластик для компрессоров Remeza OLD20 (OLD15)"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 4"

    "Фильтр рукавный ФРк-d220-1200/PE400WO на модульный фильтр очистки воздуха JKF M4-LSP"

    Кол-во: 42.000

    "Позиция 5"

    "Фильтр рукавный ФРк-d400-1000/PE400WO на модульный фильтр очистки воздуха JKF M4-LSP"

    Кол-во: 45.000

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