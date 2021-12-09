Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка IP камер, видеорегистратора, телефона

    Поставка IP камер, видеорегистратора, телефона

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 09:0009.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252276Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252276

    Наименование закупки

    Поставка IP камер, видеорегистратора, телефона

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    03.12.2021 13:18

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Курортный комплекс «Надежда»
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Юридический адрес

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    Почтовый адрес

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Контактный телефон

    +7 86141 9-05-00

    Факс

    +7 86141 9-00-80

    Адрес электронной почты

    jurist@nadezhda.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Самойленко Светлана Станиславовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка IP камер, видеорегистратора, телефона

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    09.12.2021 09:00 GMT +309.12.2021 09:0009.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252276Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка IP камер, видеорегистратора, телефона

    Начальная цена

    358 780,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, г.Геленджик, п. Кабардинка, ул. Мира,3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 5 (пяти) календарных дней с момента поставки. Доставка осуществляется до склада Покупателя по адресу: Краснодарский край, г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д. 3, в течении одного дня с момента получения заявки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Курортный комплекс Надежда
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Адрес местонахождения

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Видеокамера IP купольная цветная Trassir TR-D2S5 IP66 25к/с 1920х1080 12В белая 1/2.7" CMOS 2МП 2.8-2.8ММ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 2"

    "Видеорегистратор сетевой Trassir MiniNVR AF 16 16 канальный 2ВТ 0.4КГ 285х210х45ММ 6ТБ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Диск жесткий HDD Western Digital Purple WD82PURZ 8ТБ SATA III 7200ОБ/МИН 256МБ 6ГБ/С"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "PoE-инжектор Osnovo Midspan-24/370RGM 24 порта Gigabit Ethernet 10/100/1000 PoE стандарт IEEE 802.3af, IEEE 802.3at 440х44х200ММ управляемый"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "IP-телефон Eltex VP-15P 2хLAN ЖК-дисплей 2 аккаунта SIP PoE 205х210х86ММ черный"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Коммутатор уличный Osnovo SW-80501/W 6 портов (4х10/100/1000Base-T PoE, 1х10/100/1000Base-T, 1 SFP порт 1000Base-X, PoE) IP66 120ВТ"

    Кол-во: 1.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Ценовой запрос № 264891
    Электромонтажные материалы в г. Новосибирск.
    Электромонтажные материалы в г. Новосибирск.
    264891
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Новосибирская область
    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Ценовой запрос № 264874
    10013/ закупка Коммутатор управляемый Eltex MES2408 2x10/100/1000Base-X/1000Base-FX, 8x10/100/1000Base-T 20Гбит/с настольный/стоечный
    10013/ закупка Коммутатор управляемый Eltex MES2408 2x10/100/1000Base-X/1000Base-FX,...
    264874
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Коми Республика
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить