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    Главная / Торги / Поставка столбиков дорожных сигнальных для филиала 10 АО "ГК "Северавтодор"

    Поставка столбиков дорожных сигнальных для филиала 10 АО "ГК "Северавтодор"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 07:0009.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252268Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252268

    Наименование закупки

    Поставка столбиков дорожных сигнальных для филиала 10 АО "ГК "Северавтодор"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    03.12.2021 11:54

    Документация процедуры

    ТехЗадание_на_столбики.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРАВТОДОР
    Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР

    Юридический адрес

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,

    Почтовый адрес

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5

    Контактный телефон

    +7 3462 55-02-41

    Факс

    +7 3462 22-51-82

    Адрес электронной почты

    os@severavtodor.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шахова Ольга Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка столбиков дорожных сигнальных для филиала 10 АО "ГК "Северавтодор"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    09.12.2021 07:00 GMT +309.12.2021 07:0009.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252268Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка столбиков дорожных сигнальных для филиала 10 АО "ГК "Северавтодор"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ, ХМАО – Югра, Тюменская область, г. Белоярский, ул. Центральная, 29 – производственная база Филиала № 10 Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Согласно технического задания

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
    Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР

    Адрес местонахождения

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Столбик дорожный сигнальный СЗО-КД1КБR1 ГОСТ 32843-2014"

    Кол-во: 2850.000

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    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
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