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Наименование закупки
Поставка столбиков дорожных сигнальных для филиала 10 АО "ГК "Северавтодор"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
03.12.2021 11:54
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
Почтовый адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
Контактный телефон
+7 3462 55-02-41
Факс
+7 3462 22-51-82
Адрес электронной почты
os@severavtodor.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шахова Ольга Александровна
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка столбиков дорожных сигнальных для филиала 10 АО "ГК "Северавтодор"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
09.12.2021 07:00 GMT +309.12.2021 07:0009.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252268Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка столбиков дорожных сигнальных для филиала 10 АО "ГК "Северавтодор"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ, ХМАО – Югра, Тюменская область, г. Белоярский, ул. Центральная, 29 – производственная база Филиала № 10 Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Согласно технического задания
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Адрес местонахождения
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
Кол-во: 2850.000
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