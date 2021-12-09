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    Главная / Торги / Поставка товаров для нужд СОК "Кедровый" Администрации ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2021 году

    Поставка товаров для нужд СОК "Кедровый" Администрации ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2021 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 04:3009.12.2021 04:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252267Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252267

    Наименование закупки

    Поставка товаров для нужд СОК "Кедровый" Администрации ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2021 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    03.12.2021 11:56

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Юридический адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    Почтовый адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Контактный телефон

    +7 3822 60-45-07

    Факс

    +7 3822 52-80-13

    Адрес электронной почты

    m.beloshapkina@gtt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Белошапкина Мария Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка товаров для нужд СОК "Кедровый" Администрации ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2021 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    09.12.2021 04:30 GMT +309.12.2021 04:3009.12.2021 04:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252267Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка товаров для нужд СОК "Кедровый" Администрации ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2021 году

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, Томский район, д. Некрасово, ул. Кедровая, 11Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата не позднее 15 рабочих дней после получения Продукции на склад Грузополучателя, на основании подписанных товарных накладных. Поставщик обязан доставить Продукцию на склад Грузополучателя по адресу: Томская обл., Томский р-он, д. Некрасово, ул. Кедровая,11

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Адрес местонахождения

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пшеница кормовая ГОСТ Р 54078-2010"

    Кол-во: 800.000

    "Позиция 2"

    "Зерно овса кормовое мешок 30КГ"

    Кол-во: 810.000

    "Позиция 3"

    "Комбикорм для крупного рогатого скота (пшеница, овес, ячмень, продукты крупопроизводства) Семь лужков кормосмесь в гранулах ООО "Оскар""

    Кол-во: 525.000

    "Позиция 4"

    "Комбикорм для крупного рогатого скота для откорма (зернопродукт пшеничный кормовой, отруби пшеничные кормовые, монокальций фосфат) ОАО "Томские мельницы""

    Кол-во: 5005.000

    "Позиция 5"

    "Соль кормовая солебрикет 5КГ АО "Аралтуз""

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 6"

    "Концентрат кормовой амидо-витаминный для жвачных животных Фелуцен для КРС 3КГ"

    Кол-во: 48.000

    "Позиция 7"

    "Сено сенокосов естественных прессованное 300КГ ООО "Агрокомплекс""

    Кол-во: 74.000

    "Позиция 8"

    "Свекла столовая свежая ГОСТ 32285-2013 Россия"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 9"

    "Морковь столовая свежая ГОСТ Р 51782-2001"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 10"

    "Картофель продовольственный сезонный продукт ГОСТ Р 51808-2013"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 11"

    "Капуста белокочанная свежая ГОСТ Р 51809-2001 Россия"

    Кол-во: 200.000

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