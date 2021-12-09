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Наименование закупки
Поставка товаров для нужд СОК "Кедровый" Администрации ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2021 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
03.12.2021 11:56
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
Почтовый адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Контактный телефон
+7 3822 60-45-07
Факс
+7 3822 52-80-13
Адрес электронной почты
m.beloshapkina@gtt.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Белошапкина Мария Владимировна
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка товаров для нужд СОК "Кедровый" Администрации ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2021 году
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
09.12.2021 04:30 GMT +309.12.2021 04:3009.12.2021 04:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252267Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка товаров для нужд СОК "Кедровый" Администрации ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2021 году
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Томская область, Томский район, д. Некрасово, ул. Кедровая, 11Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата не позднее 15 рабочих дней после получения Продукции на склад Грузополучателя, на основании подписанных товарных накладных. Поставщик обязан доставить Продукцию на склад Грузополучателя по адресу: Томская обл., Томский р-он, д. Некрасово, ул. Кедровая,11
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Адрес местонахождения
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Кол-во: 800.000
Кол-во: 810.000
Кол-во: 525.000
Кол-во: 5005.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 48.000
Кол-во: 74.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 200.000
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