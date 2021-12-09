Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка антифриза и незамерзающей жидкости

    Поставка антифриза и незамерзающей жидкости

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 17:0009.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252261Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252261

    Наименование закупки

    Поставка антифриза и незамерзающей жидкости

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    03.12.2021 11:51

    Документация процедуры

    Проект_договора_на_антифриз.doc

    Спецификация_к_договору.doc

    КАРТА_ПАРТНЕРА_типовая_форма_11.11.16.doc

    Перечень_сведений__документов_необходимых_для_предоставления_в_ОЭБ__2.doc

    Копия_Форма_декларации_СМСП.xls

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Казань»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Казань»

    Юридический адрес

    420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, ул. Аделя Кутуя, 41

    Почтовый адрес

    420073, Российская Федерация, 16, Казань, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41

    Контактный телефон

    +7 843 272-37-25

    Факс

    Адрес электронной почты

    p-stepanov@tattg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Степанов Павел Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка антифриза и незамерзающей жидкости

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    09.12.2021 17:00 GMT +309.12.2021 17:0009.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252261Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка антифриза и незамерзающей жидкости

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Татарстан Республика, РФ, РТ, г. Казань, ул. 1-я Вольская д3. Склад №3 СМТСиК ООО "Газпром трансгаз Казань"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленных товаров по стоимости, определяемой в соответствии с п.1.1. Договора, осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре, в течение 30 календарных дней с даты подписания Сторонами товарной накладной, при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры. В случае если Поставщик является субъектом малого и среднего предпринимательства, то оплата поставленных товаров по стоимости, определяемой в соответствии с п.1.1, осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре, в течение 15 календарных дней со дня исполнения обязательства поставке товара в соответствие с пунктом 1.1. Договора. Доставка включена в стоимость продукции

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Казань»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Казань»

    Адрес местонахождения

    420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, ул. Аделя Кутуя, 41

    420073, Российская Федерация, 16, Казань, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Антифриз Vitex EURO ST G11 зеленый бочка 220Л -35ГРАД ЦЕЛЬС ООО "ВИ КЕМИКАЛЗ" Россия"

    Кол-во: 35.000

    "Позиция 2"

    "Жидкость стеклоомывающая незамерзающая антиобледенительная Гандия зимняя 5Л канистра синий -30ГРАД ЦЕЛЬС ICE DRIVE ООО "ГАНДИЯ" Россия"

    Кол-во: 576.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    Курортный комплекс Надежда
    Ценовой запрос № 264492
    Поставка датчиков, фильтрво, ламп для нужд АТХ
    Поставка датчиков, фильтрво, ламп для нужд АТХ
    264492
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    98 150
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить