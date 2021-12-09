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    Главная / Торги / Поставка запасных частей и расходных материалов для ремонта автомобилей Audi В555МО98, Volkswagen Т147ЕХ777, Н922УХ77, А552МТ123

    Поставка запасных частей и расходных материалов для ремонта автомобилей Audi В555МО98, Volkswagen Т147ЕХ777, Н922УХ77, А552МТ123

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 10:0009.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252252Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252252

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей и расходных материалов для ремонта автомобилей Audi В555МО98, Volkswagen Т147ЕХ777, Н922УХ77, А552МТ123

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    03.12.2021 11:31

    Документация процедуры

    Договор_поставки_2021.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ГАЗПРОМ" "Автопредприятие ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"

    Юридический адрес

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А

    Почтовый адрес

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А

    Контактный телефон

    +7 812 641-27-82

    Факс

    +7 812 641-27-05

    Адрес электронной почты

    M.Alishaev@ap.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Алишаев Магомед Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка запасных частей и расходных материалов для ремонта автомобилей Audi В555МО98, Volkswagen Т147ЕХ777, Н922УХ77, А552МТ123

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    09.12.2021 10:00 GMT +309.12.2021 10:0009.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252252Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей и расходных материалов для ремонта автомобилей Audi В555МО98, Volkswagen Т147ЕХ777, Н922УХ77, А552МТ123

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по Договору осуществляется по факту каждой поставки Товара, предусмотренного Спецификацией, в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты подписания Покупателем соответствующей документа о приемке товара согласно выставленного Поставщиком счета. Срок оплаты поставленных товаров по договору, заключенному по результатам закупки с субъектом малого и среднего предпринимательства, не более 15 рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке товара. Поставка Товара выполняется по адресу в соответствии со Спецификацией в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Договора. Поставщик вправе указать актуальный обоснованный срок поставки. Цена Товара указывается с учетом всех расходов на поставку (транспортных расходов по доставке, налогов и других обязательных платежей). Остальные требования см. проект договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"
    Все закупки и тендеры Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"

    Адрес местонахождения

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бампер задний 4G5807067GRU"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Комплект крепежа 4G0098627A"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Комплект крепежа 4G0898956A"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Швеллер 4G5807309"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Уплотнитель левый ДРМ 4G0807669"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Уплотнитель правый ДРМ 4G0807670"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Кронштейн заднего бампера правый 4G8807330"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Спойлер заднего бампера 4G0807521P9B9"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Коса ПТС заднего бампера 4G5971085AG"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Скотч двухсторонний 4G0807295"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 11"

    "Стекло заднее 4G5845501NVB"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Р-к для зубчатого ремня с натяжным роликом 03L198119C"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Насос водяной 03L121011JX"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 14"

    "Болт N90945002"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 15"

    "Ремень приводной 03L903137P"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "Ручка регулировки спинки сиденья 2E0881251B"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 17"

    "Сидушка водительского сиденья 2E0881405G"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 18"

    "СГУ ЭЛЕКТ-СТАНДАРТ СВЕТОДИОДНАЯ ЛЮСТРА САП-2С 120 СД12"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 19"

    "удлинитель 443845631A"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 20"

    "Стекло 7E0845099HNVB"

    Кол-во: 1.000

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