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    Главная / Торги / Информационно-справочная система : законодательство РФ, законодательство Нижегородской области; энциклопедия решений - трудовые отношения, кадры; формы правовых документов ; библиотека консультаций, кадры; большая библиотека юриста; архивы судебных решений; на 1 год

    Информационно-справочная система : законодательство РФ, законодательство Нижегородской области; энциклопедия решений - трудовые отношения, кадры; формы правовых документов ; библиотека консультаций, кадры; большая библиотека юриста; архивы судебных решений; на 1 год

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 07:0009.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252250Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252250

    Наименование закупки

    Информационно-справочная система : законодательство РФ, законодательство Нижегородской области; энциклопедия решений - трудовые отношения, кадры; формы правовых документов ; библиотека консультаций, кадры; большая библиотека юриста; архивы судебных решений; на 1 год

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    03.12.2021 11:24

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГАГИНСКОГО РАЙОНА"
    Все закупки и тендеры УСЗН ГАГИНСКОГО РАЙОНА

    Юридический адрес

    607870, Российская Федерация, Нижегородская область, Гагинский район, Гагино, Школьная, 1

    Почтовый адрес

    607870, Российская Федерация, Нижегородская область, Гагинский район, Гагино, Ленина, 44

    Контактный телефон

    +7 83195 2-15-04

    Факс

    +7 83195 2-16-07

    Адрес электронной почты

    uszn@soc.gag.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горшков Александр Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Информационно-справочная система : законодательство РФ, законодательство Нижегородской области; энциклопедия решений - трудовые отношения, кадры; формы правовых документов ; библиотека консультаций, кадры; большая библиотека юриста; архивы судебных решений; на 1 год

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    09.12.2021 07:00 GMT +309.12.2021 07:0009.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252250Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Информационно-справочная система : законодательство РФ, законодательство Нижегородской области; энциклопедия решений - трудовые отношения, кадры; формы правовых документов ; библиотека консультаций, кадры; большая библиотека юриста; архивы судебных решений; на 1 год

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 607870, Нижегородская область, Гагинский район; с.Гагино, ул.Ленина, д.44Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В течение 5 рабочих дней с момента доставки товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    УСЗН ГАГИНСКОГО РАЙОНА
    Все закупки и тендеры УСЗН ГАГИНСКОГО РАЙОНА

    Адрес местонахождения

    607870, Российская Федерация, Нижегородская область, Гагинский район, Гагино, Школьная, 1

    607870, Российская Федерация, Нижегородская область, Гагинский район, Гагино, Ленина, 44

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое сопровождение при эксплуатации программного продукта электронного периодического справочника "Система ГАРАНТ" обновление"

    Кол-во: 1.000

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