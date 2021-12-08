www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Поставка запасных частей и расходных материалов для спец.техники Caterpillar 2708НТ77, 0071НТ77
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
03.12.2021 10:57
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А
Почтовый адрес
196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А
Контактный телефон
+7 812 641-27-82
Факс
+7 812 641-27-05
Адрес электронной почты
M.Alishaev@ap.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Алишаев Магомед Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запасных частей и расходных материалов для спец.техники Caterpillar 2708НТ77, 0071НТ77
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
08.12.2021 10:00 GMT +308.12.2021 10:0008.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252234Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей и расходных материалов для спец.техники Caterpillar 2708НТ77, 0071НТ77
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Условия оплаты и доставки
Оплата по Договору осуществляется по факту каждой поставки Товара, предусмотренного Спецификацией, в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты подписания Покупателем соответствующей документа о приемке товара согласно выставленного Поставщиком счета. Срок оплаты поставленных товаров по договору, заключенному по результатам закупки с субъектом малого и среднего предпринимательства, не более 15 рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке товара. Поставка Товара выполняется по адресу в соответствии со Спецификацией в течение 15 (десяти) рабочих дней с даты подписания Договора. Поставщик вправе указать актуальный обоснованный срок поставки. Цена Товара указывается с учетом всех расходов на поставку (транспортных расходов по доставке, налогов и других обязательных платежей). Остальные требования см. проект договора.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"
Все закупки и тендеры Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"
Адрес местонахождения
196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.