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    Главная / Торги / Поставка электрооборудования и электродов для нужд ООО «Газпром трансгаз Самара»

    Поставка электрооборудования и электродов для нужд ООО «Газпром трансгаз Самара»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 11:0010.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252233Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252233

    Наименование закупки

    Поставка электрооборудования и электродов для нужд ООО «Газпром трансгаз Самара»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    03.12.2021 13:50

    Документация процедуры

    Спецификация_и_Техническое_задание.zip

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Самара»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Самара"

    Юридический адрес

    443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106А, строение 1

    Почтовый адрес

    443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106А, строение 1

    Контактный телефон

    +7 846 212-38-47

    Факс

    +7 846 212-38-47

    Адрес электронной почты

    o.lukianova@samaratransgaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лукьянова Олеся Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка электрооборудования и электродов для нужд ООО «Газпром трансгаз Самара»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2021 11:00 GMT +310.12.2021 11:0010.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252233Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электрооборудования и электродов для нужд ООО «Газпром трансгаз Самара»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Самарская область, 446214, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Химиков, д. 4, стр. 2.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Условия оплаты: в течение 60 дней с момента поставки (в случае если поставщик является СМСП, в течение 15 рабочих дней с момента поставки) Условия доставки: автотранспорт Поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Самара"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Самара"

    Адрес местонахождения

    443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106А, строение 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кабель силовой с медной жилой КГн 4х1.5ММ2 0.38КВ"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 2"

    "Удлинитель на катушке силовой UNIVersal У16-046Т КГ 3х2.5ММ2 30М 4 розетки 16А 3500ВТ IP44 9633327"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 3"

    "Кабель силовой с медной жилой КГ 7х1.5ММ2 0.66КВ"

    Кол-во: 0.200

    "Позиция 4"

    "Подогреватель стыков труб ПСТ-530 530ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Подогреватель стыков труб ПСТ-1220 1220ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Подогреватель стыков труб ПСТ-720 720ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Подогреватель стыков труб ПСТ-1420 1420ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Кабель силовой с медной жилой общего назначения гибкий резина КГ-ХЛ 1х16ММ2"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 9"

    "Кабель силовой с медной жилой КГ-ХЛ 4х6ММ2 0.66КВ"

    Кол-во: 0.200

    "Позиция 10"

    "Кабель силовой с медной жилой КГ-ХЛ 1х25ММ2 0.66КВ"

    Кол-во: 0.200

    "Позиция 11"

    "Войлок грубошерстный технический 10ММ ГОСТ 6418-81"

    Кол-во: 800.000

    "Позиция 12"

    "Подогреватель стыков для труб перед сваркой ПСТ-1020 1020ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 13"

    "Электрододержатель сварочный ЭД-50 500А"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 14"

    "Розетка открытой проводки 16А 250В IP44 с заземлением"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 15"

    "Электрод сварочный Esab ОК 53.70 3.2ММ 4.5КГ"

    Кол-во: 400.000

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