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    Главная / Торги / Оказание медицинских (фельдшерских) услуг для нужд Хабаровского участка в 2022

    Оказание медицинских (фельдшерских) услуг для нужд Хабаровского участка в 2022

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.12.2021 22:3008.12.2021 22:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252231Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252231

    Наименование закупки

    Оказание медицинских (фельдшерских) услуг для нужд Хабаровского участка в 2022

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    03.12.2021 10:50

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Юридический адрес

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    Почтовый адрес

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Контактный телефон

    +7 495 355-93-89

    Факс

    +7 495 355-91-12

    Адрес электронной почты

    simako.pnr@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Симако Виктор Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Сахалинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Оказание медицинских (фельдшерских) услуг для нужд Хабаровского участка в 2022

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    08.12.2021 22:30 GMT +308.12.2021 22:3008.12.2021 22:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252231Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание медицинских (фельдшерских) услуг для нужд Хабаровского участка в 2022

    Начальная цена

    70 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Сахалинская область, Предоставление услуг в Ногликском районе, вблизи Киринского газоконденсатного месторождения (ориентир 120 км. от пгт. Ноглики в направлении села Ныш и Арги-Паги).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по факту оказания услуг. В течение 30 дней с момента подписания акта выполненных работ.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Адрес местонахождения

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Медицинский осмотр предрейсовый для водителей"

    Кол-во: 700.000

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