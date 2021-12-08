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Наименование закупки
Оказание медицинских (фельдшерских) услуг для нужд Хабаровского участка в 2022
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
03.12.2021 10:50
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
Почтовый адрес
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Контактный телефон
+7 495 355-93-89
Факс
+7 495 355-91-12
Адрес электронной почты
simako.pnr@gmail.com
Ф.И.О. контактного лица
Симако Виктор Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание медицинских (фельдшерских) услуг для нужд Хабаровского участка в 2022
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
08.12.2021 22:30 GMT +308.12.2021 22:3008.12.2021 22:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252231Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Просрочено
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание медицинских (фельдшерских) услуг для нужд Хабаровского участка в 2022
Начальная цена
70 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Сахалинская область, Предоставление услуг в Ногликском районе, вблизи Киринского газоконденсатного месторождения (ориентир 120 км. от пгт. Ноглики в направлении села Ныш и Арги-Паги).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата по факту оказания услуг. В течение 30 дней с момента подписания акта выполненных работ.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
Адрес местонахождения
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Кол-во: 700.000
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