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    Главная / Торги / Предоставление услуги местной телефонной и междугородной связи для нужд Хабаровского участка на 2022 год

    Предоставление услуги местной телефонной и междугородной связи для нужд Хабаровского участка на 2022 год

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.12.2021 17:0008.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252224Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252224

    Наименование закупки

    Предоставление услуги местной телефонной и междугородной связи для нужд Хабаровского участка на 2022 год

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    03.12.2021 10:45

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Юридический адрес

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    Почтовый адрес

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Контактный телефон

    +7 495 355-93-89

    Факс

    +7 495 355-91-12

    Адрес электронной почты

    simako.pnr@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Симако Виктор Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Предоставление услуги местной телефонной и междугородной связи для нужд Хабаровского участка на 2022 год

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    08.12.2021 17:00 GMT +308.12.2021 17:0008.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252224Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Предоставление услуги местной телефонной и междугородной связи для нужд Хабаровского участка на 2022 год

    Начальная цена

    43 200,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Хабаровский край, г.Хабаровск ул. Вяземская 11Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Ежемесячная оплата после подписания акта оказанных услуг, оказание услуг непосредственно по адресу поставки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Адрес местонахождения

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность в области местной телефонной связи . Безлимитный тарифный план."

    Кол-во: 60.000

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