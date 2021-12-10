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    Главная / Торги / Поставка грузозахватных приспособлений для нужд ООО «Газпром трансгаз Самара»

    Поставка грузозахватных приспособлений для нужд ООО «Газпром трансгаз Самара»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 11:0010.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252222Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252222

    Наименование закупки

    Поставка грузозахватных приспособлений для нужд ООО «Газпром трансгаз Самара»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    03.12.2021 10:44

    Документация процедуры

    Спецификация_и_Техническое_задание.zip

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Самара»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Самара"

    Юридический адрес

    443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106А, строение 1

    Почтовый адрес

    443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106А, строение 1

    Контактный телефон

    +7 846 212-38-47

    Факс

    +7 846 212-38-47

    Адрес электронной почты

    o.lukianova@samaratransgaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лукьянова Олеся Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка грузозахватных приспособлений для нужд ООО «Газпром трансгаз Самара»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2021 11:00 GMT +310.12.2021 11:0010.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252222Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка грузозахватных приспособлений для нужд ООО «Газпром трансгаз Самара»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Самарская область, 446214, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Химиков, д. 4, стр. 2.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Условия оплаты: в течение 60 дней с момента поставки (в случае если поставщик является СМСП, в течение 15 рабочих дней с момента поставки) Условия доставки: автотранспорт Поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Самара"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Самара"

    Адрес местонахождения

    443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106А, строение 1

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Самара"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Самара"

    Адрес местонахождения

    443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106А, строение 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Полотенце мягкое высокопрочное ВММП 10.0Т 4.0/8.0М ТУ 5225-004-55355339-2004 РД 24-СЗК-01-01"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 2"

    "Полотенце мягкое высокопрочное ВММП 25.0Т 6.0/12.0М ТУ 5225-004-55355339-2004 РД 24-СЗК-01-01"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 3"

    "Полотенце мягкое высокопрочное ВММП 32.0Т 6.0/12.0М ТУ 5225-004-55355339-2004 РД 24-СЗК-01-01"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 4"

    "Полотенце мягкое высокопрочное ВММПп 10.0Т 6.0М ТУ 5225-004-55355339-2004 РД 24-СЗК-01-01"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 5"

    "Строп грузоподъемный строительный канатный 1СК 0.5Т 1М ГОСТ Р 57853-2019, ГОСТ 25573-82 РД 10-231-98"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 6"

    "Строп грузоподъемный строительный канатный 4СК 16Т 4М ГОСТ Р 57853-2019, ГОСТ 25573-82 РД 10-231-98"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Строп грузоподъемный строительный канатный 4СК 5Т 5М ГОСТ Р 57853-2019, ГОСТ 25573-82 РД 10-231-98"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Строп грузоподъемный строительный канатный 4СК 8Т 4.2М ГОСТ Р 57853-2019, ГОСТ 25573-82 РД 10-231-98"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Строп грузоподъемный строительный канатный 4СК 4Т 2.4М ГОСТ Р 57853-2019, ГОСТ 25573-82 РД 10-231-98"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Строп грузоподъемный строительный канатный 3СК 5Т 2.2М ГОСТ Р 57853-2019, ГОСТ 25573-82 РД 10-231-98"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 11"

    "Строп грузоподъемный строительный текстильный кольцевой СТК 4Т 2М РД 24-СЗК-01-01"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "Строп грузоподъемный строительный канатный 2СК 3.2Т 2.5М ГОСТ Р 57853-2019, ГОСТ 25573-82 РД 10-231-98"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 13"

    "Строп грузоподъемный строительный канатный 2СК 10Т 8М захват для труб ЗТ-Б 10.0Т ГОСТ Р 57853-2019, ГОСТ 25573-82 РД 10-231-98"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 14"

    "Строп грузоподъемный строительный канатный СКП (УСК1) 2Т 3М ГОСТ Р 57853-2019, ГОСТ 25573-82 РД 10-231-98"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 15"

    "Строп грузоподъемный строительный текстильный петлевой СТП 10Т 8М РД 24-СЗК-01-01"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 16"

    "Строп грузоподъемный строительный текстильный петлевой СТП 16Т 8М РД 24-СЗК-01-01"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 17"

    "Строп грузоподъемный строительный текстильный петлевой СТП 3Т 5М РД 24-СЗК-01-01"

    Кол-во: 36.000

    "Позиция 18"

    "Строп грузоподъемный строительный текстильный петлевой СТП 5Т 6М РД 24-СЗК-01-01"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 19"

    "Строп грузоподъемный строительный текстильный кольцевой СТК 8Т 6М РД 24-СЗК-01-01"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 20"

    "Строп грузоподъемный строительный круглопрядный двухветвевой 2СТк 10Т 4М ТУ 5225-004-55355339-2004 РД 24-СЗК-01-01"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 21"

    "Строп грузоподъемный строительный круглопрядный четырехветвевой 4СТк 15Т 5М ТУ 5225-004-55355339-2004 РД 24-СЗК-01-01"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 22"

    "Строп грузоподъемный строительный канатный СКП (УСК1) 2Т 4М ГОСТ Р 57853-2019, ГОСТ 25573-82 РД 10-231-98"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 23"

    "Полотенце мягкое высокопрочное ВММП 6.0Т 4.0/8.0М ТУ 5225-004-55355339-2004 РД 24-СЗК-01-01"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 24"

    "Строп грузоподъемный строительный текстильный кольцевой СТК 6Т 2М РД 24-СЗК-01-01"

    Кол-во: 2.000

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