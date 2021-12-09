www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Выполнение работ по обслуживанию, содержанию, ремонту подъездного пути для нужд ООО "КЗИТ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
03.12.2021 12:01
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
456656, Российская Федерация, Челябинская область, Копейск, Мечникова, 1
Почтовый адрес
456656, Российская Федерация, Челябинская область, Копейск, Мечникова, 1
Контактный телефон
+7 35139 2-10-01
Факс
+7 35139 2-09-84
Адрес электронной почты
KolganovaEE@kzit.ru
Ф.И.О. контактного лица
Назмиев Рустам Берханович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по обслуживанию, содержанию, ремонту подъездного пути для нужд ООО "КЗИТ"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
09.12.2021 08:00 GMT +309.12.2021 08:0009.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252220Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по обслуживанию, содержанию, ремонту подъездного пути для нужд ООО "КЗИТ"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Челябинская область, г.Копейск, ул.Мечникова, д.1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Порядок оплаты услуг: отсрочка платежа 30 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ. В случае, если Поставщик относится к СМСП отсрочка 15 рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "КЗИТ"
Все закупки и тендеры ООО "КЗИТ"
Адрес местонахождения
456656, Российская Федерация, Челябинская область, Копейск, Мечникова, 1
Кол-во: 12.000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.