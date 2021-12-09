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    Главная / Торги / Выполнение работ по обслуживанию, содержанию, ремонту подъездного пути для нужд ООО "КЗИТ"

    Выполнение работ по обслуживанию, содержанию, ремонту подъездного пути для нужд ООО "КЗИТ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 08:0009.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252220Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252220

    Наименование закупки

    Выполнение работ по обслуживанию, содержанию, ремонту подъездного пути для нужд ООО "КЗИТ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    03.12.2021 12:01

    Документация процедуры

    ТЗ_04_4_на_обслуживание_жд_2022.doc

    Проект_договора_оказания_услуг.docx

    Список_документов_для_согласования_договора..pdf

    Контактная_информация.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Копейский завод изоляции труб"
    Все закупки и тендеры ООО "КЗИТ"

    Юридический адрес

    456656, Российская Федерация, Челябинская область, Копейск, Мечникова, 1

    Почтовый адрес

    456656, Российская Федерация, Челябинская область, Копейск, Мечникова, 1

    Контактный телефон

    +7 35139 2-10-01

    Факс

    +7 35139 2-09-84

    Адрес электронной почты

    KolganovaEE@kzit.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Назмиев Рустам Берханович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Выполнение работ по обслуживанию, содержанию, ремонту подъездного пути для нужд ООО "КЗИТ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    09.12.2021 08:00 GMT +309.12.2021 08:0009.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252220Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по обслуживанию, содержанию, ремонту подъездного пути для нужд ООО "КЗИТ"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Челябинская область, г.Копейск, ул.Мечникова, д.1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Порядок оплаты услуг: отсрочка платежа 30 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ. В случае, если Поставщик относится к СМСП отсрочка 15 рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "КЗИТ"
    Все закупки и тендеры ООО "КЗИТ"

    Адрес местонахождения

    456656, Российская Федерация, Челябинская область, Копейск, Мечникова, 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по содержанию, обслуживанию и производству необходимых путевых ремонтных работ на подъездном пути протяженность 5КМ, 8 стрелочных переводов , 6 неохраняемых переездов, один охраняемый переезд КЗИТ, ООО"

    Кол-во: 12.000

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