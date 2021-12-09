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    Главная / Торги / Поставка алкогольной продукции

    Поставка алкогольной продукции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 09:0009.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252214Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252214

    Наименование закупки

    Поставка алкогольной продукции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    03.12.2021 15:24

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Лечебно-оздоровительный комплекс Витязь
    Все закупки и тендеры ЛОК Витязь

    Юридический адрес

    353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20

    Почтовый адрес

    353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20

    Контактный телефон

    +7 86133 2-60-73

    Факс

    Адрес электронной почты

    i.e.vasilenko@lokvityaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Саранчук Роман Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка алкогольной продукции

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    09.12.2021 09:00 GMT +309.12.2021 09:0009.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252214Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка алкогольной продукции

    Начальная цена

    1 056 770,20

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, 353417, Российская Федерация, Краснодарский край, г.-к. Анапа, с. Витязево, проспект Южный, д.20Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 15 рабочих дней, со дня исполнения обязательств по договору для Контрагентов, относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства, в остальных случаях в течение месяца, следующего за месяцем подписания Сторонами Товарных накладных/УПД. Поставка Товар поставляется Покупателю по Заявке в течение 5 рабочих дней в период действия договора (по 31.01.2022г).

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ЛОК Витязь
    Все закупки и тендеры ЛОК Витязь

    Адрес местонахождения

    353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вино полусладкое Шардоне Винзавод Юровский белое столовое 10Л 10-12ПРОЦ тетрапак"

    Кол-во: 160.000

    "Позиция 2"

    "Вино красное полусладкое столовое Винзавод Юровский Мерло 10-12ПРОЦ 10Л тетра-пак Россия"

    Кол-во: 160.000

    "Позиция 3"

    "Коньяк Коктебель 3года 40ПРОЦ 0.5Л бутылка ГОСТ Р 55299-2012, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 021/2011."

    Кол-во: 210.000

    "Позиция 4"

    "Водка премиум Роианов 0.5Л 40ПРОЦ бутылка ГОСТ Р 12712-2003, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 021/2011"

    Кол-во: 250.000

    "Позиция 5"

    "Вино красное сухое Arabella Pinotage (Арабелла Пинотаж) 14ПРОЦ 0.75Л бутылка стеклянная ТР ТС 022/2011, ТР ТС 021/2011"

    Кол-во: 252.000

    "Позиция 6"

    "Российское шампанское Абрау-Дюрсо белое полусладкое 13.5ПРОЦ бутылка 0.75Л ТР ТС 022/2011, ТР ТС 021/2011"

    Кол-во: 1000.000

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