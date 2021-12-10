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Наименование закупки
Поставка строительных материалов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
06.12.2021 13:34
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 1
Почтовый адрес
629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 1
Контактный телефон
+7 34995 6-35-47
Факс
+7 34995 6-71-41
Адрес электронной почты
Rodzevich.EA@nadym-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Родзевич Елена Алексеевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка строительных материалов
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
10.12.2021 08:00 GMT +310.12.2021 08:0010.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252201Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка строительных материалов
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Условия оплаты и доставки
Транспортно-заготовительные расходы, стоимость тары и упаковки, а также прочие расходы, связанные с транспортировкой товара должны быть учтены в цене товара. Оплата поставленных товаров осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, до окончания месяца следующего за месяцем отражения задолженности в учете Покупателя (для поставщиков-субъектов малого и среднего предпринимательства – в срок не более 15 рабочих дней, со дня подписания Покупателем первичного документа) при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры. Односторонний зачет взаимных требований, разрешенный ст.410 ГК РФ по заявлению одной из Сторон, не допускается.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО «Газпром добыча Надым»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром добыча Надым»
Адрес местонахождения
629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 1
Кол-во: 2600.000
Кол-во: 14650.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 0.900
Кол-во: 4.000
Кол-во: 180.000
Кол-во: 179.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 27.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 19.000
Кол-во: 16.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 25.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 148.000
Кол-во: 148.000
Кол-во: 42.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 9.000
Кол-во: 55.000
Кол-во: 30.000
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