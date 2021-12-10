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    Главная / Торги / Поставка строительных материалов

    Поставка строительных материалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 08:0010.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252201Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252201

    Наименование закупки

    Поставка строительных материалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.12.2021 13:34

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО «Газпром Добыча Надым»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром добыча Надым»

    Юридический адрес

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 1

    Почтовый адрес

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 1

    Контактный телефон

    +7 34995 6-35-47

    Факс

    +7 34995 6-71-41

    Адрес электронной почты

    Rodzevich.EA@nadym-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Родзевич Елена Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка строительных материалов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2021 08:00 GMT +310.12.2021 08:0010.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252201Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка строительных материалов

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Транспортно-заготовительные расходы, стоимость тары и упаковки, а также прочие расходы, связанные с транспортировкой товара должны быть учтены в цене товара. Оплата поставленных товаров осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, до окончания месяца следующего за месяцем отражения задолженности в учете Покупателя (для поставщиков-субъектов малого и среднего предпринимательства – в срок не более 15 рабочих дней, со дня подписания Покупателем первичного документа) при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры. Односторонний зачет взаимных требований, разрешенный ст.410 ГК РФ по заявлению одной из Сторон, не допускается.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром добыча Надым»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром добыча Надым»

    Адрес местонахождения

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Портландцемент в мешках ПЦ 500-Д0 ЦЕМ I 42.5 Б 50КГ"

    Кол-во: 2600.000

    "Позиция 2"

    "Портландцемент в мешках ПЦ 500-Д0 ЦЕМ I 42.5 Б 50КГ"

    Кол-во: 14650.000

    "Позиция 3"

    "Цемент ПЦ 500-Д0 ЦЕМ I 42.5 Б МКР 1000КГ ООО "Топкинский Цемент""

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 4"

    "Портландцемент ЦЕМ I 42.5Н мешок 50КГ ГОСТ 31108-2016"

    Кол-во: 0.900

    "Позиция 5"

    "Ровнитель для пола самовыравнивающийся Ceresit CN175 25"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 6"

    "Грунтовка полиуретановая для бетонных полов ПУ555 ведро 20КГ"

    Кол-во: 180.000

    "Позиция 7"

    "Грунтовка полиуретановая для бетонных полов ПУ555 ведро 20КГ"

    Кол-во: 179.000

    "Позиция 8"

    "Смесь цементная ремонтная Mapei Planitop Ремонт/Финиш 5КГ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 9"

    "Замок навесной Стальф Сельмаш ВС1-Д 048Б серый 12ММ сталь 3 крест-ключа"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 10"

    "Замок навесной Стальф Сельмаш ВС1-Д 048Б серый 12ММ сталь 3 крест-ключа"

    Кол-во: 27.000

    "Позиция 11"

    "Замок навесной Стальф Сельмаш ВС1-Д 048Б серый 12ММ сталь 3 крест-ключа"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 12"

    "Замок врезной левый Антипаника 7РМП-А цилиндровый хром для открывания дверей в аварийном режиме сталь под разделенный квадрат 9х9ММ с межосевым расстоянием 85ММ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 13"

    "Замок врезной правый Антипаника 7РМП-А цилиндровый хром для открывания дверей в аварийном режиме сталь под разделенный квадрат 9х9ММ с межосевым расстоянием 85ММ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 14"

    "Замок навесной Глазов ВС1-01 9ММ под английский ключ силумин 63х53(95)х20ММ"

    Кол-во: 19.000

    "Позиция 15"

    "Замок навесной велосипедный противоугонный Аллюр ВС-Т-8 цилиндровый сталь/пластик 650х8ММ 2 английских ключа"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 16"

    "Замок накладной цилиндровый с защелкой Шепард Балтика-2 100х90х28ММ медный антик сталь 5 ключей"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 17"

    "Ограничитель оконный гребенка сталь белый на окно ПВХ Россия"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 18"

    "Ручка оконная для окон ПВХ 35ММ пластик белый"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 19"

    "Замок врезной Аллюр 127/1 GP латунь с ручкой, 4 ключа"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 20"

    "Ручка оконная для окон ПВХ 35ММ пластик белый"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 21"

    "Механизм цилиндровый Нора-М ECO Z ЛВ-60 60ММ 30/30 ЦАМ латунь ключ/вертушка"

    Кол-во: 148.000

    "Позиция 22"

    "Петля дверная врезная карточная универсальная Нора-М 4"-4ВВ FНР-ECO CP 100х70х2.5ММ хром 90/180ГРАД"

    Кол-во: 148.000

    "Позиция 23"

    "Замок врезной Аллюр 127/1 GP латунь с ручкой, 4 ключа"

    Кол-во: 42.000

    "Позиция 24"

    "Замок навесной велосипедный противоугонный Аллюр ВС-Т-8 цилиндровый сталь/пластик 650х8ММ 2 английских ключа"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 25"

    "Замок навесной Стальф Сельмаш ВС1-Д 048Б серый 12ММ сталь 3 крест-ключа"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 26"

    "Лейка для душа ручной душ Iddis А11011 абс-пластик хром"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 27"

    "Лейка для душа ручной душ Iddis А11011 абс-пластик хром"

    Кол-во: 55.000

    "Позиция 28"

    "Лейка для душа ручной душ Iddis А11011 абс-пластик хром"

    Кол-во: 30.000

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