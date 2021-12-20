Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка ламп и фонарей для нужд филиала УМТСиК ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Поставка ламп и фонарей для нужд филиала УМТСиК ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.12.2021 09:0020.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252195Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252195

    Наименование закупки

    Поставка ламп и фонарей для нужд филиала УМТСиК ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    03.12.2021 10:05

    Документация процедуры

    Приложение_Техническое_задание_ЭТП_ГПБ_свет_ламп_декабрь_к_служебная_записка__О.docx

    Приложение_Договор_поставки_ЭТП_ГПБ_с_п._СКЗ_к_служебная_записка__О_приобретении_МТР_.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Юридический адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Почтовый адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Контактный телефон

    +7 34949 6-60-60

    Факс

    +7 34949 6-65-30

    Адрес электронной почты

    A.Stovba@ygd.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Стовба Алексей Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка ламп и фонарей для нужд филиала УМТСиК ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    20.12.2021 09:00 GMT +320.12.2021 09:0020.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252195Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ламп и фонарей для нужд филиала УМТСиК ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Начальная цена

    990 883,36

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО, Надымский район, п. Ямбург, БХиР МТР филиала УМТСиК ООО «Газпром добыча Ямбург». Контактное лицо: Виноградов Максим Викторович (34949) 65-010.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    «Оплата стоимости Продукции по Договору производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика и иным, не запрещенным законодательством РФ, способом не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за датой получения Покупателем от Поставщика оригинала счета-фактуры.»(пункт включается в текст Договора, если Поставщик не является субъектом малого и среднего предпринимательства);б) «Оплата стоимости Продукции по Договору производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика и иным, не запрещенным законодательством РФ, способом в течение 15 рабочих дней с даты подписания Покупателем товарной накладной формы № ТОРГ-12.»

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лампа люминесцентная Космос 26W-2700-E27 E27 220В 26ВТ 2700К 1525ЛМ"

    Кол-во: 52.000

    "Позиция 2"

    "Лампа светодиодная УНИПРО-60-2 9ВТ 220В 900ЛМ 5500К двухцокольная G13 Т8 600ММ 27ММ белый"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 3"

    "Фонарь аккумуляторный Securlux Adalit L2000L 210х80х80ММ 1ВТ Li-ion"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 4"

    "Фонарь взрывозащищенный аккумуляторный SECURLUX ADALIT L5"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 5"

    "Фонарь аккумуляторный Экотон ФОС-3-5/6 126х175х320ММ 6В черный 4.5А.Ч с зарядным устройством 121007-00024"

    Кол-во: 26.000

    "Позиция 6"

    "Фонарь налобный Космос H3W-LED AAA 3ШТ"

    Кол-во: 34.000

    "Позиция 7"

    "Светильник НПО-22-2x60-210"

    Кол-во: 70.000

    "Позиция 8"

    "Светильник промышленный светодиодный ОЭСС СД.Л 90К2 103500ЛМ 530х180х150ММ УХЛ1 5.5КГ IP67"

    Кол-во: 6.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Ценовой запрос № 264841
    Поставка светильников общепромышленных для нужд Филиала ООО "Газпром ВНИИГАЗ" г. Тюмень
    Поставка светильников общепромышленных для нужд Филиала ООО "Газпром ВНИИГАЗ" г. Тюмень
    264841
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    Филиал УСЗ ПАО "Газпром"
    Ценовой запрос № 264746
    Поставка электротехнических изделий
    Поставка электротехнических изделий
    264746
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    06.02.2022 00:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Ценовой запрос № 264266
    Поставка материалов для монтажа освещения для НБМТС ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2022 году
    Поставка материалов для монтажа освещения для НБМТС ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2022 году
    264266
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 08:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 77165
    Газшельф 15-18 Светильники
    Газшельф 15-18 Светильники
    77165
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    26.11.2018 01:00(GMT+03:00)
    216 001
    Лоты:
    1
    Регион:
    Мурманская область
    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 77577
    Электротехническое снабжение ТБС "Сатурн" ( заявка 20)
    Электротехническое снабжение ТБС "Сатурн" ( заявка 20)
    77577
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.11.2018 01:00(GMT+03:00)
    111 176
    Лоты:
    1
    Регион:
    Сахалинская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить