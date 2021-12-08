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    Главная / Торги / Поставка соединительных деталей для нужд ООО "Газпром реконструкция"

    Поставка соединительных деталей для нужд ООО "Газпром реконструкция"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.12.2021 00:0008.12.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252189Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252189

    Наименование закупки

    Поставка соединительных деталей для нужд ООО "Газпром реконструкция"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    03.12.2021 10:58

    Документация процедуры

    Требования_к_поставщикам.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром инвест"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром инвест"

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д

    Контактный телефон

    +7 812 455-17-00

    Факс

    +7 812 612-86-01

    Адрес электронной почты

    mkabirova@invest.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кабирова Марьям Шамильевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка соединительных деталей для нужд ООО "Газпром реконструкция"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    08.12.2021 00:00 GMT +308.12.2021 00:0008.12.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252189Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка соединительных деталей для нужд ООО "Газпром реконструкция"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, Краснодарский крайРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты с Поставщиком осуществляются с расчетного счета Покупателя путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в реквизитах настоящего Договора за приобретенную Продукцию на основании подписанной Покупателем товарной накладной по форме ТОРГ-12 при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты передачи Продукции от Поставщика (грузоотправителя) Покупателю (грузополучателю) и подписания документов о приемке.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром инвест"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром инвест"

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром инвест"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром инвест"

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Отвод ОКШС 90-325x8-К48-5.4-0.75-УХЛ ТУ 1469-016-01395041-2008 Пк-40"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 2"

    "Тройник 32x4-09Г2С ГОСТ 17376-2001"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 3"

    "Переход К 89x6-57x4-20 ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 4"

    "Переход П К 159x8-89x6-09Г2С ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 5"

    "Отвод 90-159x6-09Г2С ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Тройник 32x4-09Г2С ГОСТ 17376-2001"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 7"

    "Тройник 89x6-57x4-09Г2С ГОСТ 17376-2001"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 8"

    "Переход П К 89x6-45x4-09Г2С ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Переход К 219x10-108x6-09Г2С ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 10"

    "Переход К 219x10-57x4-09Г2С ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Отвод П 90-32x3.5-09Г2С ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 12"

    "Переход П К 89x6-45x4-09Г2С ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 13"

    "Переход П К 159x8-108x6-09Г2С ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 14"

    "Отвод 90-108x6-09Г2С ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 15"

    "Отвод П 90-32x3.5-09Г2С ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 16"

    "Тройник П 20x3-09Г2С ГОСТ 17376-2001"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 17"

    "Тройник 32x4-09Г2С ГОСТ 17376-2001"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 18"

    "Тройник 32x4-09Г2С ГОСТ 17376-2001"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 19"

    "Переход П К 159x8-89x6-20 ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 20"

    "Переход П К 159x8-89x6-09Г2С ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 21"

    "Заглушка 89x3.5-09Г2С ГОСТ 17379-2001"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 22"

    "Переход П К 159x8-89x6-20 ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 23"

    "Тройник П 159x8-89x6-09Г2С ГОСТ 17376-2001"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 24"

    "Отвод П 90-57x6-09Г2С ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 25"

    "Отвод 90-108x6-09Г2С ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 26"

    "Отвод П 90-32x3.5-09Г2С ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 27"

    "Тройник 32x4-09Г2С ГОСТ 17376-2001"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 28"

    "Переход К 108x6-89x6-20 ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 29"

    "Переход П К 108x9-57x6-09Г2С ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 30"

    "Отвод П 90-57x6-09Г2С ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 31"

    "Отвод П 90-57x6-09Г2С ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 32"

    "Отвод П 90-32x3.5-09Г2С ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 33"

    "Отвод П 90-32x3.5-09Г2С ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 34"

    "Переход П К 219x10-108x6-09Г2С ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 35"

    "Отвод 90-159x6-09Г2С ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 36"

    "Заглушка 89x3.5-09Г2С ГОСТ 17379-2001"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 37"

    "Отвод П 90-32x3.5-09Г2С ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 38"

    "Отвод П 90-57x6-09Г2С ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 39"

    "Тройник 32x4-09Г2С ГОСТ 17376-2001"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 40"

    "Переход П К 159x8-108x6-09Г2С ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 41"

    "Переход П К 325x10-159x6-09Г2С ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 42"

    "Переход П К 159x10-57x5-09Г2С ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 43"

    "Отвод П 90-57x6-09Г2С ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 44"

    "Заглушка П 89x3.5-09Г2С ГОСТ 17379-2001"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 45"

    "Переход П К 159x10-57x5-09Г2С ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 2.000

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