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Наименование закупки
Поставка воды питьевой и минеральной ТМ Шифалы Су для нужд филиала "Казанское УООП" ООО «Газпром питание»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
03.12.2021 09:43
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Контактный телефон
+7 987 236-80-32
Факс
Адрес электронной почты
secured@kazan.gazfood.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гайнетдинова Гульназ Рамилевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка воды питьевой и минеральной ТМ Шифалы Су для нужд филиала "Казанское УООП" ООО «Газпром питание»
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
09.12.2021 11:00 GMT +309.12.2021 11:0009.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252179Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка воды питьевой и минеральной ТМ Шифалы Су для нужд филиала "Казанское УООП" ООО «Газпром питание»
Начальная цена
299 329,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Татарстан Республика, 420051, Российская Федерация, г.Казань, ул.Тэцевская, д.293Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Расчеты за принятый товар производятся между Покупателем и Поставщиком на основании счетов и/или накладных с учетом всех расхождений на момент оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее: - 15 (Пятнадцати) рабочих дней от даты приемки Грузополучателем товара Поставщикам, относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства (на момент заключения договора)
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Кол-во: 20.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 700.000
Кол-во: 5000.000
Кол-во: 3000.000
Кол-во: 5000.000
Кол-во: 3000.000
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