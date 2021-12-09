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    Главная / Торги / Поставка воды питьевой и минеральной ТМ Шифалы Су для нужд филиала "Казанское УООП" ООО «Газпром питание»

    Поставка воды питьевой и минеральной ТМ Шифалы Су для нужд филиала "Казанское УООП" ООО «Газпром питание»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 11:0009.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252179Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252179

    Наименование закупки

    Поставка воды питьевой и минеральной ТМ Шифалы Су для нужд филиала "Казанское УООП" ООО «Газпром питание»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    03.12.2021 09:43

    Документация процедуры

    Задание_заказчика_поставка_воды_питьевой_Шифалы_Су_КИМ___.xlsx

    Казанское_УООП_Договор_КИМ_ШАБЛОН.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 987 236-80-32

    Факс

    Адрес электронной почты

    secured@kazan.gazfood.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гайнетдинова Гульназ Рамилевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка воды питьевой и минеральной ТМ Шифалы Су для нужд филиала "Казанское УООП" ООО «Газпром питание»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    09.12.2021 11:00 GMT +309.12.2021 11:0009.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252179Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка воды питьевой и минеральной ТМ Шифалы Су для нужд филиала "Казанское УООП" ООО «Газпром питание»

    Начальная цена

    299 329,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Татарстан Республика, 420051, Российская Федерация, г.Казань, ул.Тэцевская, д.293Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за принятый товар производятся между Покупателем и Поставщиком на основании счетов и/или накладных с учетом всех расхождений на момент оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее: - 15 (Пятнадцати) рабочих дней от даты приемки Грузополучателем товара Поставщикам, относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства (на момент заключения договора)

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бутыль для воды ПЭТ 19Л оборотная тара"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 2"

    "Вода питьевая бутилированная артезианская Шифалы СУ негазированная 19Л пластик"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 3"

    "Вода питьевая бутилированная артезианская Шифалы СУ негазированная 1.5Л пластик"

    Кол-во: 700.000

    "Позиция 4"

    "Вода питьевая бутилированная артезианская Шифалы СУ негазированная 1.5Л пластик"

    Кол-во: 5000.000

    "Позиция 5"

    "Вода минеральная питьевая Шифалы СУ газированная 1.5Л пластик"

    Кол-во: 3000.000

    "Позиция 6"

    "Вода питьевая бутилированная артезианская Шифалы СУ негазированная 0.5Л пластик"

    Кол-во: 5000.000

    "Позиция 7"

    "Вода минеральная питьевая Шифалы СУ газированная 0.5Л пластик"

    Кол-во: 3000.000

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