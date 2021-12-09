Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка лабораторных вытяжных шкафов

    Поставка лабораторных вытяжных шкафов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 15:0009.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252178Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252178

    Наименование закупки

    Поставка лабораторных вытяжных шкафов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    03.12.2021 09:47

    Документация процедуры

    _ДОГОВОР_поставки_ЭТП_ГПБ.docx

    1.1_Приложение____8_9_к_договору_поставки_СТО.pdf

    _О_заключении_договоров_с_использованием_электронной_подписи__ЭДО_на_ЭТП_ГПБ_.pdf

    _Необходимые_документы_контрагента.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Юридический адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Почтовый адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Контактный телефон

    (3494) 92-73-03

    Факс

    7--

    Адрес электронной почты

    v.v.verbitskiy@gd-urengoy.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вербицкий Валерий Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка лабораторных вытяжных шкафов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    09.12.2021 15:00 GMT +309.12.2021 15:0009.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252178Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка лабораторных вытяжных шкафов

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, 629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, Северная промзона, Управление материально-технического снабжения и комплектации (далее – УМТСиК)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Приобретение осуществляется путем заключения договора поставки. Договор заключается сторонами с помощью функционала ЭДО ЭТП ГПБ (https://edo.etpgpb.ru), подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченных лиц сторон договора. Оплата в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке товара для СМСП и в течении 30 (тридцати) рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке для не СМСП. Стоимость доставки включена в цену продукции. При формировании ответа на ЦЗ необходимо вложить коммерческое предложение, указать производителя, стоимость, срока поставки. В случае указания аналогов поставить соответствующую отметку

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Адрес местонахождения

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Адрес местонахождения

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шкаф лабораторный вытяжной ЛАБ-1500 ШВОТ МЕТ 1500х740х2100ММ керамическая плитка / TRESPA/ металл/ полипропилен/ стекло/ алюминий белый/ RAL 1001 с опорной тумбой, сливной раковиной 250х100х150ММ, кран холодной воды с дистанционным регулятором, два зависимых подъемных экрана, два уровня вытяжки, защищенный (IP 54) светильник под лампу накаливания 40-60 Вт, автомат аварийного отключения питания 16 А;две брызгозащищенные розетки с крышкой (IP54, 1,5 кВт);электромонтажная коробка (IP65) АО "ЛОИП" Россия"

    Кол-во: 3.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"
    Ценовой запрос № 264993
    лампы, кабельные вводы, кнопки
    лампы, кабельные вводы, кнопки
    264993
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    24 792
    Лоты:
    1
    Регион:
    Удмуртская Республика
    ООО "Газпром добыча Ямбург"
    Ценовой запрос № 76664
    Приобретение ОНТМ (Шкаф лабораторный вытяжной)
    Приобретение ОНТМ (Шкаф лабораторный вытяжной)
    76664
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    22.11.2018 07:00(GMT+03:00)
    144 068
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ООО "Газпром добыча Оренбург"
    Ценовой запрос № 77286
    Насосы и материалы
    Насосы и материалы
    77286
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    27.11.2018 08:00(GMT+03:00)
    393 707
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    УСЗН КНЯГИНИНСКОГО РАЙОНА
    Ценовой запрос № 77504
    шкаф архивный Практик М18
    шкаф архивный Практик М18
    77504
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.11.2018 12:00(GMT+03:00)
    14 800
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    УСЗН КНЯГИНИНСКОГО РАЙОНА
    Ценовой запрос № 77688
    шкаф архивный
    шкаф архивный
    77688
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    29.11.2018 12:00(GMT+03:00)
    15 200
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    УСЗН ГАГИНСКОГО РАЙОНА
    Ценовой запрос № 78020
    Шкаф мелаллический ШХА-900 (40), высота 1850, ширина 910, глубина 385
    Шкаф мелаллический ШХА-900 (40), высота 1850, ширина 910, глубина 385
    78020
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.12.2018 07:00(GMT+03:00)
    49 238
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    УСЗН ГАГИНСКОГО РАЙОНА
    Ценовой запрос № 78022
    Шкаф металлический ШХА - 50 (40), высота 1310, ширина 490, глубина 385
    Шкаф металлический ШХА - 50 (40), высота 1310, ширина 490, глубина 385
    78022
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.12.2018 07:00(GMT+03:00)
    10 880
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ООО "Газпром добыча Уренгой"
    Ценовой запрос № 78778
    Поставка шкафов металлических
    Поставка шкафов металлических
    78778
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.12.2018 10:00(GMT+03:00)
    356 773
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить