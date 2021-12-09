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    Главная / Торги / Поставка измерительного оборудования

    Поставка измерительного оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 09:3009.12.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252172Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252172

    Наименование закупки

    Поставка измерительного оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    03.12.2021 10:02

    Документация процедуры

    Карта_партнера_ООО_Газпром_трансгаз_Казань_с_нов.печатью.pdf

    ДОГОВОР_ЭТП_ГПБ__ТН_УПД__ТИПОВОЙ_МТР_01.10.2021_без_п.3.4_и_прил__3_и_4___10.6__1_.doc

    КАРТА_ПАРТНЕРА_типовая_форма_11.11.16.doc

    Перечень_сведений__документов_необходимых_для_предоставления_в_ОЭБ__2.doc

    Спецификация_21.04.2021.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Казань»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Казань»

    Юридический адрес

    420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, ул. Аделя Кутуя, 41

    Почтовый адрес

    420073, Российская Федерация, 16, Казань, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41

    Контактный телефон

    +7 843 264-58-02

    Факс

    Адрес электронной почты

    m-vafin@tattg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вафин Марат Наилевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка измерительного оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    09.12.2021 09:30 GMT +309.12.2021 09:3009.12.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252172Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка измерительного оборудования

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Татарстан Республика, РФ, РТ, г.Казань, ул. Шуртыгина 15А (заезд с ул.Седова), ООО "Газпром трансгаз Казань", склад №1. Номера телефонов для оформления пропуска на въезд: 8(843)288-23-38, 288-23-96, 288-23-16, 288-23-30.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата согласно п.6.1 проекта договора. Стоимость доставки включена в стоимость МТР, поставка всего объема в кратчайшие сроки силами Поставщика за счет Поставщика на склад Покупателя в г.Казани.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Казань»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Казань»

    Адрес местонахождения

    420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, ул. Аделя Кутуя, 41

    420073, Российская Федерация, 16, Казань, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Датчик пламени сигнализатор горения ЛУЧ-КЭ 24В"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 2"

    "Термоанемометр ТКА-ПКМ (60) 0.1...20М/С, 0...50C, 10-98% прибор ТКА-ПКМ, зарядное устройство, свидетельство о поверке"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Сигнализатор загазованности CO-оксид углерода СЗ-2-2В 20-100МГ/М2 ТУ 4215-002-96941919-2007"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 4"

    "Сигнализатор загазованности СН4 (метан) С3-1-2Г 10-20% НКПР ТУ 4215-001-96941919-2007"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 5"

    "Манометр технический коррозионностойкий ТМ-521-Р-0-0-6МПа-М20х1.5-1-IP65 1 0-6МПА IP65 М20х1.5 ТУ 4212-001-4719015564-2008"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 6"

    "Преобразователь пьезоэлектрический D2763 10.0A0D6CL 46х18ММ 10МЕГАГЦ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 7"

    "Датчик избыточного давления ДДМ-03-ДИ-МИ-Ех 0-400КПА 4-20МА ТУ 4212-003-87875767-2010"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Датчик пламени фотоэлектрический ДП-2.1.7.РМ-15В 5/15В"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 9"

    "Люксметр+Яркометр ТКА-ПКМ-02 10...200000ЛК, 10...200000КД/М2 ТУ 4215-003-16796024-04"

    Кол-во: 2.000

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