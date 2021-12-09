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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка измерительного оборудования
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
03.12.2021 10:02
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, ул. Аделя Кутуя, 41
Почтовый адрес
420073, Российская Федерация, 16, Казань, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41
Контактный телефон
+7 843 264-58-02
Факс
Адрес электронной почты
m-vafin@tattg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Вафин Марат Наилевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка измерительного оборудования
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
09.12.2021 09:30 GMT +309.12.2021 09:3009.12.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252172Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка измерительного оборудования
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Татарстан Республика, РФ, РТ, г.Казань, ул. Шуртыгина 15А (заезд с ул.Седова), ООО "Газпром трансгаз Казань", склад №1. Номера телефонов для оформления пропуска на въезд: 8(843)288-23-38, 288-23-96, 288-23-16, 288-23-30.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата согласно п.6.1 проекта договора. Стоимость доставки включена в стоимость МТР, поставка всего объема в кратчайшие сроки силами Поставщика за счет Поставщика на склад Покупателя в г.Казани.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Казань»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Казань»
Адрес местонахождения
420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, ул. Аделя Кутуя, 41
420073, Российская Федерация, 16, Казань, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41
Кол-во: 5.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 2.000
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