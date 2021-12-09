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    Главная / Торги / Поставка журнала "Газовая промышленность"

    Поставка журнала "Газовая промышленность"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 10:3009.12.2021 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252171Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252171

    Наименование закупки

    Поставка журнала "Газовая промышленность"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    03.12.2021 09:32

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Оренбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"

    Юридический адрес

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Почтовый адрес

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Контактный телефон

    +7 3532 73-11-12

    Факс

    +7 3532 73-08-85

    Адрес электронной почты

    t.shureva@gdo.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сошников Олег Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка журнала "Газовая промышленность"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    09.12.2021 10:30 GMT +309.12.2021 10:3009.12.2021 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252171Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка журнала "Газовая промышленность"

    Начальная цена

    404 540,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, 460058, г. Оренбург, ул. Чкалова 1/2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    15 рабочих ддней после поставки и получения товарных накладных

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Оренбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"

    Адрес местонахождения

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Журнал Газовая промышленность"

    Кол-во: 192.000

    "Позиция 2"

    "Журнал Газовая промышленность"

    Кол-во: 1.000

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    Прием заявок:
    21.11.2018 09:00(GMT+03:00)
    74 109
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
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