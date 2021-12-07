Закупка трубного металлопроката ст.40Х ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74

Условия договора

Условия оплаты и доставки

В случае если место выборки находится на расстоянии не более 1200 км от склада Покупателя, находящегося по адресу: Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Кирова, 2, поставка товара осуществляется путем его выборки Покупателем, при этом Поставщик обязан погрузить товар в транспортное средство Покупателя. В случае если место выборки находится на расстоянии более 1200 км от склада Покупателя, доставка осуществляется за счет средств Поставщика. Постоплата