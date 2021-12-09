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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда для нужд филиала "Томское УООП" ООО "Газпром питание"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
03.12.2021 09:15
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Контактный телефон
+7 3822 93-13-35
Факс
Адрес электронной почты
TrofimovaEV@gaztorg.tomsk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Щекина Елена Николаевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда для нужд филиала "Томское УООП" ООО "Газпром питание"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
09.12.2021 05:30 GMT +309.12.2021 05:3009.12.2021 05:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252160Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда для нужд филиала "Томское УООП" ООО "Газпром питание"
Начальная цена
7 200,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Томская область, - Томская область, с.Александровское, ул.Толпарова, 35, столовая 21; - Томская область, Каргасогский район, с.Вертикос, ул.Береговая, 15, столовая 19; - Томская область, г.Томск, пр.Фрунзе,9, столовая 2; - Томская область, г.Томск, ул.Барнаульская, д 7, столовая 24.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Расчеты за оказанные услуги производятся между Заказчиком и Исполнителем на основании Акта об оказанных услугах, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя не позднее: Если на момент заключения настоящего Договора Исполнитель по действующему законодательству относится к субъектам малого и среднего предпринимательства (СМСП), то срок оплаты услуг не может превышать 15 (Пятнадцать) рабочих дней от даты подписания акта об оказании услуг. Для подтверждения своего статуса, Исполнитель при заключении Договора предоставляет Заказчику актуальные сведения из Единого Реестра СМСП. В случае утраты Исполнтелем статуса СМСП в процессе исполнения Договора, применяются общие правила оплаты – в течение 30 (Тридцати) календарных дней от даты подписания акта об оказании услуг.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Кол-во: 6.000
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