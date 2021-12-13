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    Главная / Торги / Поставка металлопродукции

    Поставка металлопродукции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 13:3013.12.2021 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252159Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252159

    Наименование закупки

    Поставка металлопродукции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    03.12.2021 10:15

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий – Газпром ВНИИГАЗ»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Юридический адрес

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Почтовый адрес

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Контактный телефон

    +7 498 657-90-84

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    V_Krupin@vniigaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Крупин Виктор Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка металлопродукции

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.12.2021 13:30 GMT +313.12.2021 13:3013.12.2021 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252159Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка металлопродукции

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область, 142717,область Московская, городской округ Ленинский, поселок Развилка, проезд Проектируемый №5537, здание 15, строение 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Условия оплаты: Покупатель уплачивает Поставщику на основании предъявленного им счета и счета-фактуры цену поставленной продукции в размере ________(____________________) рублей __ копеек, в том числе НДС (20%) ________(_______) рубль__копейки, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 (Пятнадцать) рабочих дней с даты приемки продукции Покупателем. Сроки поставки: в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с даты подписания договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Адрес местонахождения

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лист 4х1500х6000 ГОСТ 14637-89 Ст3"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Труба профильная 120х120х6ММ 12М Ст3 ГОСТ 30245-2003"

    Кол-во: 72.000

    "Позиция 3"

    "Труба профильная 80х80х5ММ 12М Ст3 ГОСТ 8639-82"

    Кол-во: 72.000

    "Позиция 4"

    "Труба профильная 80х80х4ММ 12М Ст3 ГОСТ 8639-82"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 5"

    "Лист 8х1500х3000 ГОСТ 19903-74 Ст3"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Лист 20х1500х3000 ГОСТ 19903-74 Ст3"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Лист 10х1500х3000 ГОСТ 19903-74 Ст3"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Лист 16х1500х3000 ГОСТ 19903-74 Ст3"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Швеллер стальной горячекатаный 10П С255 ГОСТ 8240-97"

    Кол-во: 96.000

    "Позиция 10"

    "Труба профильная 100х100х5ММ 12М Ст3 ГОСТ 30245-2003"

    Кол-во: 48.000

    "Позиция 11"

    "Труба профильная 60х40х3ММ 6М Ст3сп/пс ГОСТ 8645-68"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 12"

    "Труба профильная 180х180х6ММ 12М Ст3сп/пс ГОСТ 30245-2003"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 13"

    "Труба профильная 180х180х6ММ 12М Ст3 ГОСТ 30245-2003"

    Кол-во: 80.000

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    Прием заявок:
    03.02.2022 12:00(GMT+03:00)
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