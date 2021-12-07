Условия договора

Условия оплаты и доставки

доставки: Оплата поставленных товаров осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Покупателем товарной накладной на основании выставленного Поставщиком счета-фактуры. Обязательства Покупателя по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.(Если счет-фактура не выставляется, то оплата осуществляется при наличии товарной накладной, счета на оплату).2. Продукция поставляется Покупателю автомобильным транспортом в ассортименте, в объемах и сроки, указанные в спецификации к настоящему договору.Транспортные расходы по доставке продукции автомобильным транспортом от склада Поставщика до пункта назначения включены в стоимость продукции. Право собственности на поставляемую продукцию переходит к покупателю с момента поступления продукции на склад Покупателя. Одновременно с доставкой товара Поставщик предоставляет транспортные накладные (Приложение № 4 к Правилам перевозки грузов автомобильным транспортом, утвержденным постановлением правительства РФ 21.12.2020 г. № 2200) и товарно-транспортные накладные унифицированной формы 1-Т, без выставления Покупателю расходов по доставке груза.3. Отгрузочные реквизиты: ООО ""Газпром трансгаз Югорск"" / Югорское УМТСиК. 628260, ХМАО-Югра, г.Югорск, ул. Геологов, 15 А. 4. Цена за единицу продукции включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Договора, в том числе транспортные расходы до склада Покупателя.5. Гарантийные требования к продукции: Поставщик гарантирует, что вся поставляемая продукция, а также все элементы, детали и части, из которой она изготовлена, будет поставлена новой и ранее не бывшей в употреблении, не восстановленной, не контрафактной. Поставщик гарантирует качество поставляемой продукции в течение срока, установленного для данной продукции соответствующим ГОСТом или ТУ, другими нормативными актами