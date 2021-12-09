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    Главная / Торги / Поставка журнала "Промышленность и безопасность"

    Поставка журнала "Промышленность и безопасность"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 10:0009.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252148Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252148

    Наименование закупки

    Поставка журнала "Промышленность и безопасность"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    03.12.2021 09:03

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Оренбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"

    Юридический адрес

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Почтовый адрес

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Контактный телефон

    +7 3532 73-11-12

    Факс

    +7 3532 73-08-85

    Адрес электронной почты

    t.shureva@gdo.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сошников Олег Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка журнала "Промышленность и безопасность"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    09.12.2021 10:00 GMT +309.12.2021 10:0009.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252148Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка журнала "Промышленность и безопасность"

    Начальная цена

    198 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, 460058, область Оренбургская, город Оренбург, улица Чкалова, 1/2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в течение 15 рабочих дней со дня осуществления поставки, после получения товарных накладных

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Оренбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"

    Адрес местонахождения

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Журнал Промышленность и безопасность 1 раз в месяц"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 2"

    "Журнал Промышленность и безопасность 1 раз в месяц"

    Кол-во: 30.000

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    Прием заявок:
    21.11.2018 09:00(GMT+03:00)
    74 109
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
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