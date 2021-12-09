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    Главная / Торги / Поставка химических реактивов для нужд ХАЛ Камчатского ГПУ ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Поставка химических реактивов для нужд ХАЛ Камчатского ГПУ ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 08:0009.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252146Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252146

    Наименование закупки

    Поставка химических реактивов для нужд ХАЛ Камчатского ГПУ ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    03.12.2021 12:58

    Документация процедуры

    Проект_договора.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Юридический адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Почтовый адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Контактный телефон

    +7 3496 36-08-85

    Факс

    +7 3496 36-31-48

    Адрес электронной почты

    zhuravleva.ma@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Журавлёва Мария Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Камчатский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка химических реактивов для нужд ХАЛ Камчатского ГПУ ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    09.12.2021 08:00 GMT +309.12.2021 08:0009.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252146Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка химических реактивов для нужд ХАЛ Камчатского ГПУ ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Камчатский край, 683031, РФ, г. Петропавловск -Камчатский, ул. Топоркова 8/5, Филиал ООО "Газпром добыча Ноябрьск" - Камчатское газопромысловое управление Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    ТМЦ должны быть новыми, ранее не использованными. Срок годности должен быть не менее 80% от установленного производителем. Сумма Договора включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора, включая расходы по доставке ТМЦ Покупателю; стоимость средств пакетирования и тары, используемых при поставке ТМЦ Покупателю; все инфляционные ожидания и финансовые риски Поставщика, а также налоги, сборы и другие обязательные платежи, установленные действующим законодательством. Оплата ТМЦ, поставленных Поставщиком Покупателю по Договору, осуществляется в следующем порядке: Покупатель производит оплату по факту выполнения поставки ТМЦ на склад Покупателя, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента предоставления Покупателю оригиналов счетов-фактур и товарных накладных (форма ТОРГ-12) или УПД. Доставка до склада заказчика должна быть включена в стоимость МТР.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Адрес местонахождения

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Государственный стандартный образец Удельная электрическая проводимость водных сред УЭП-2 ГСО 7375-97 1,29См/м 20МЛ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 2"

    "Государственный стандартный образец удельной электропроводности водных сред УЭП-4 ГСО 7377-97 МСО 1120:2005 0.029СМ/М 20МЛ ампула"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 3"

    "Реактив химический Алюмоаммонийные квасцы ЧДА 0.1КГ АО ЛенРеактив"

    Кол-во: 0.100

    "Позиция 4"

    "Государственный стандартный образец удельной электропроводности водных сред УЭП-1 ГСО 7374-97 11.2СМ/М ампула 20СМ3"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 5"

    "Государственный стандартный образец удельной электропроводности водных сред УЭП-3 ГСО 7376-97 МСО 1119:2005 0.141СМ/М 20МЛ ампула"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 6"

    "Государственный стандартный образец удельной электропроводности водных сред УЭП-5 ГСО 7378-97 МСО 1121:2005 0.0047СМ/М 20МЛ ампула"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 7"

    "Государственный стандартный образец давления насыщенных паров газового конденсата ГК-ДНП ГСО 8943-2008 50-70КПА 400МЛ флакон"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 8"

    "Государственный стандартный образец плотности газового конденсата ГК-П ГСО 8941-2008 710-770КГ/М3 1050МЛ флакон"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 9"

    "Реактив химический Кальций хлористый обезвоженный Ч 200МЛ 0.1КГ банка ПЭТ круглая коричневая с винтовой горловиной ТУ 6-09-4711-81"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Формалин технический ФМ раствор ГОСТ 1625-2016"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Государственный стандартный образец состава газового конденсата ГК-ПА-2 (вода) ГСО 11066-2018 0.03-0.1% 250МЛ флакон"

    Кол-во: 6.000

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