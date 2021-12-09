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    Главная / Торги / Поставка общезаводского оборудования

    Поставка общезаводского оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 06:0009.12.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252145Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252145

    Наименование закупки

    Поставка общезаводского оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    03.12.2021 09:22

    Документация процедуры

    Договор.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Оренбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"

    Юридический адрес

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Почтовый адрес

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Контактный телефон

    +7 3532 73-32-60

    Факс

    +7 3532 73-08-85

    Адрес электронной почты

    o.mihaylova@gdo.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Михайлова Ольга Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка общезаводского оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    09.12.2021 06:00 GMT +309.12.2021 06:0009.12.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252145Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка общезаводского оборудования

    Начальная цена

    364 412,96

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, 460027, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Донгузская, 34.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Цена указана с учетом стоимости транспортных расходов до склада грузополучателя, тары и упаковки. Оплата поставленной продукции производится Покупателем путем перечисления денежных средств платежным поручением на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре, либо иным предусмотренным действующим законодательством РФ способом, 1 вариант: (в случае если лицо, заявка которого на участие в конкурентном отборе признана лучшей, относится к СМСП): в срок не более 15 рабочих дней со дня подписания Сторонами товарной накладной по форме № ТОРГ-12, после получения Покупателем от Поставщика счета-фактуры. 2 вариант: (в случае если лицо, заявка которого на участие в конкурентном отборе признана лучшей не относится к СМСП): до последнего числа второго месяца, следующего за месяцем подписания Сторонами товарной накладной по форме № ТОРГ-12, после получения Покупателем от Поставщика счета-фактуры. В случае неполучения Покупателем счёта-фактуры в срок, срок оплаты продлевается на срок, равный сроку просрочки исполнения Поставщиком обязанности по выставлению счёта-фактуры.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Оренбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"

    Адрес местонахождения

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оборудование пескоструйное аппарат струйной очистки АСО-150 150Л 4-20М2/Ч 2-5М3/МИН 7БАР 1000х850х1300ММ ГОСТ 15150-69"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Оборудование окрасочное мембранное Агрегат АВД 7000 220В 6Л/С 2.2КВТ 250БАР"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Миксер планетарный KitchenAid Artisan 4.8Л 300ВТ 220В 58/220ОБ/МИН кремовый 360х240х370ММ 5KSM175PSEAC"

    Кол-во: 1.000

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