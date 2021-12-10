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    Главная / Торги / Поставка арматуры трубопроводной к оборудованию КИП для ООО "БГК" (лот №295.21.00357)

    Поставка арматуры трубопроводной к оборудованию КИП для ООО "БГК" (лот №295.21.00357)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 12:0010.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252144Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252144

    Наименование закупки

    Поставка арматуры трубопроводной к оборудованию КИП для ООО "БГК" (лот №295.21.00357)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    03.12.2021 09:21

    Документация процедуры

    ЗД.7z

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕР РАО-ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ЗАКУПКАМИ"
    Все закупки и тендеры ООО "ИНТЕР РАО-ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ЗАКУПКАМИ"

    Юридический адрес

    119435, Российская Федерация, Москва, Большая Пироговская, д. 27 стр. 3

    Почтовый адрес

    119435, Российская Федерация, Москва, Большая Пироговская, д. 27 стр. 3

    Контактный телефон

    +7 347 222-86-28 доб. 72274

    Факс

    Адрес электронной почты

    konnov_ae@interrao.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Коннов Александр Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка арматуры трубопроводной к оборудованию КИП для ООО "БГК" (лот №295.21.00357)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2021 12:00 GMT +310.12.2021 12:0010.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252144Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка арматуры трубопроводной к оборудованию КИП для ООО "БГК" (лот №295.21.00357)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Согласно Извещению и ПД

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ИНТЕР РАО-ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ЗАКУПКАМИ"
    Все закупки и тендеры ООО "ИНТЕР РАО-ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ЗАКУПКАМИ"

    Адрес местонахождения

    119435, Российская Федерация, Москва, Большая Пироговская, д. 27 стр. 3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вентиль ГИМАЛАИ ВИГ25-Н16С16С ТУ 3742-006-36868381-2005"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 2"

    "Вентиль ВИГ250Д-Н1Б1Г ТУ 3742-006-36868381-2005"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 3"

    "Вентиль ВИГ250Д-Н1Б1Г ТУ 3742-006-36868381-2005"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 4"

    "Вентиль ВИГ160Д-С1Б1Г ТУ 3742-006-36868381-2005"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 5"

    "Вентиль ВИГ160-С2Б2Б КМЧ ТУ 3742-006-36868381-2005"

    Кол-во: 42.000

    "Позиция 6"

    "Вентиль ВИГ 160-С1Б1Б ТУ 3742-006-36868381-2005"

    Кол-во: 45.000

    "Позиция 7"

    "Гаситель ГСК250Вд-1Б1Г"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 8"

    "Гаситель колебаний ГСК 60 Мс-1Б1Г М20?1,5"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 9"

    "Кран КШ250.10-Н2Б2Б ТУ 3740-009-36868381-2011"

    Кол-во: 10.000

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