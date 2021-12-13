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Наименование закупки
Поставка газообразных смесей для Оренбургской ВЧ ООО "Газпром газобезопасность"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
03.12.2021 13:33
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101, корпус 5
Почтовый адрес
108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101, корпус 5
Контактный телефон
+7 3532 73-32-59
Факс
+7 495 719-59-10
Адрес электронной почты
u.denga@ovch.gazbez.ru
Ф.И.О. контактного лица
Синегрибов Александр Васильевич
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка газообразных смесей для Оренбургской ВЧ ООО "Газпром газобезопасность"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
13.12.2021 07:00 GMT +313.12.2021 07:0013.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252143Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка газообразных смесей для Оренбургской ВЧ ООО "Газпром газобезопасность"
Начальная цена
231 246,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Оренбургская область, РФ, Оренбургская область, 460027, г. Оренбург, ул. Донгузская, 124Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика в адрес грузополучателя (Филиал Оренбургская ВЧ ООО «Газпром газобезопасность»): РФ, Оренбургская область, 460027, г. Оренбург, ул. Донгузская, 124. Стоимость доставки включена в стоимость Товара. Оплату Товара Покупатель осуществляет по факту поставки на основании счета, счет фактуры и подписанной обеими сторонами товарной накладной в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней. Поставка Товара производится Поставщиком в течение срока действия договора на основании поданной Покупателем заявки.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром газобезопасность"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром газобезопасность"
Адрес местонахождения
108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101, корпус 5
Кол-во: 720.000
Кол-во: 26.000
Кол-во: 400.000
Кол-во: 39.000
Кол-во: 1125.000
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