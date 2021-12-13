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    Главная / Торги / Поставка газообразных смесей для Оренбургской ВЧ ООО "Газпром газобезопасность"

    Поставка газообразных смесей для Оренбургской ВЧ ООО "Газпром газобезопасность"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 07:0013.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252143Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252143

    Наименование закупки

    Поставка газообразных смесей для Оренбургской ВЧ ООО "Газпром газобезопасность"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    03.12.2021 13:33

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром газобезопасность"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром газобезопасность"

    Юридический адрес

    108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101, корпус 5

    Почтовый адрес

    108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101, корпус 5

    Контактный телефон

    +7 3532 73-32-59

    Факс

    +7 495 719-59-10

    Адрес электронной почты

    u.denga@ovch.gazbez.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Синегрибов Александр Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка газообразных смесей для Оренбургской ВЧ ООО "Газпром газобезопасность"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.12.2021 07:00 GMT +313.12.2021 07:0013.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252143Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка газообразных смесей для Оренбургской ВЧ ООО "Газпром газобезопасность"

    Начальная цена

    231 246,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, РФ, Оренбургская область, 460027, г. Оренбург, ул. Донгузская, 124Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика в адрес грузополучателя (Филиал Оренбургская ВЧ ООО «Газпром газобезопасность»): РФ, Оренбургская область, 460027, г. Оренбург, ул. Донгузская, 124. Стоимость доставки включена в стоимость Товара. Оплату Товара Покупатель осуществляет по факту поставки на основании счета, счет фактуры и подписанной обеими сторонами товарной накладной в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней. Поставка Товара производится Поставщиком в течение срока действия договора на основании поданной Покупателем заявки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром газобезопасность"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром газобезопасность"

    Адрес местонахождения

    108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101, корпус 5

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кислород газообразный технический 1 сорт 99.7ПРОЦ баллон 40Л ГОСТ 5583-78"

    Кол-во: 720.000

    "Позиция 2"

    "Аргон газообразный 6.5м3 99.993% сорт высший 40Л"

    Кол-во: 26.000

    "Позиция 3"

    "Пропан-бутан технический ПБТ ГОСТ Р 52087-2018"

    Кол-во: 400.000

    "Позиция 4"

    "Аргон газообразный 6.5м3 99.993% сорт высший 40Л"

    Кол-во: 39.000

    "Позиция 5"

    "Углекислота жидкая (в баллонах) баллон 40л с наполнением 24кг ГОСТ 8050-85"

    Кол-во: 1125.000

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