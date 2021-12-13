Поставка газообразных смесей для Оренбургской ВЧ ООО "Газпром газобезопасность"

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика в адрес грузополучателя (Филиал Оренбургская ВЧ ООО «Газпром газобезопасность»): РФ, Оренбургская область, 460027, г. Оренбург, ул. Донгузская, 124. Стоимость доставки включена в стоимость Товара. Оплату Товара Покупатель осуществляет по факту поставки на основании счета, счет фактуры и подписанной обеими сторонами товарной накладной в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней. Поставка Товара производится Поставщиком в течение срока действия договора на основании поданной Покупателем заявки.