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    Главная / Торги / Исследование методом ПЦР диагностика и определение РНК коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) для нужд Хабаровского участка в 2022 году

    Исследование методом ПЦР диагностика и определение РНК коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) для нужд Хабаровского участка в 2022 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.12.2021 00:3016.12.2021 00:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252141Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252141

    Наименование закупки

    Исследование методом ПЦР диагностика и определение РНК коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) для нужд Хабаровского участка в 2022 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    03.12.2021 08:56

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Юридический адрес

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    Почтовый адрес

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Контактный телефон

    +7 495 355-93-89

    Факс

    +7 495 355-91-12

    Адрес электронной почты

    simako.pnr@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Симако Виктор Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Исследование методом ПЦР диагностика и определение РНК коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) для нужд Хабаровского участка в 2022 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    16.12.2021 00:30 GMT +316.12.2021 00:3016.12.2021 00:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252141Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Исследование методом ПЦР диагностика и определение РНК коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) для нужд Хабаровского участка в 2022 году

    Начальная цена

    221 500,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Хабаровский край, г. Хабаровск ул.Вяземская 11Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по факту оказания услуг. В течение 30 дней с момента подписания акта выполненных работ.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Адрес местонахождения

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Адрес местонахождения

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Исследование методом ПЦР диагностики РНК коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19)"

    Кол-во: 70.000

    "Позиция 2"

    "Анализ лабораторный медицинский на антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgM, IgG"

    Кол-во: 50.000

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