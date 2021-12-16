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Наименование закупки
Исследование методом ПЦР диагностика и определение РНК коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) для нужд Хабаровского участка в 2022 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
03.12.2021 08:56
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
Почтовый адрес
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Контактный телефон
+7 495 355-93-89
Факс
+7 495 355-91-12
Адрес электронной почты
simako.pnr@gmail.com
Ф.И.О. контактного лица
Симако Виктор Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Исследование методом ПЦР диагностика и определение РНК коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) для нужд Хабаровского участка в 2022 году
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
16.12.2021 00:30 GMT +316.12.2021 00:3016.12.2021 00:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252141Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении заказчика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Исследование методом ПЦР диагностика и определение РНК коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) для нужд Хабаровского участка в 2022 году
Начальная цена
221 500,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Хабаровский край, г. Хабаровск ул.Вяземская 11Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата по факту оказания услуг. В течение 30 дней с момента подписания акта выполненных работ.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
Адрес местонахождения
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Наименование заказчика
АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
Адрес местонахождения
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Кол-во: 70.000
Кол-во: 50.000
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