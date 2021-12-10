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    Главная / Торги / Поставка средств дезинфекции и защиты

    Поставка средств дезинфекции и защиты

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 00:0010.12.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252139Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252139

    Наименование закупки

    Поставка средств дезинфекции и защиты

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.12.2021 14:51

    Документация процедуры

    _Типовая_форма_договора_поставки_товаров.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГАЗПРОМ КОЛЛЕДЖ ВОЛГОГРАД"
    Все закупки и тендеры ЧПОУ "ГАЗПРОМ КОЛЛЕДЖ ВОЛГОГРАД"

    Юридический адрес

    400011, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, проспект Университетский, 71

    Почтовый адрес

    400011, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, проспект Университетский, 71

    Контактный телефон

    +7 8442 46-13-99

    Факс

    +7 8442 46-14-08

    Адрес электронной почты

    I.Kuryanov@vcgo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Суслов Сергей Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Волгоградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка средств дезинфекции и защиты

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2021 00:00 GMT +310.12.2021 00:0010.12.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252139Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка средств дезинфекции и защиты

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Волгоградская область, 400011, область Волгоградская, город Волгоград, проспект Университетский, 71Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставка осуществляется в течение 20 календарных дней со дня заключения договора. Оплата по договору осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты поставки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ЧПОУ "ГАЗПРОМ КОЛЛЕДЖ ВОЛГОГРАД"
    Все закупки и тендеры ЧПОУ "ГАЗПРОМ КОЛЛЕДЖ ВОЛГОГРАД"

    Адрес местонахождения

    400011, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, проспект Университетский, 71

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Маска защитная медицинская одноразовая 170х95ММ нетканый материал SMS трехслойная на резинках голубая 50ШТ Россия"

    Кол-во: 160.000

    "Позиция 2"

    "Перчатки медицинские одноразовые анатомическая форма нестерильные нитрил голубые L неопудренные текстурированные 50ПАР ТУ 22.19.60-002-05789015-2020 Россия"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 3"

    "Отбеливатель универсальный концентрат Спектр Белизна 1000МЛ ТУ 2382-004-92082477-2011"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 4"

    "Средство дезинфицирующее ЕвроLux антисептик кожный со спиртом раствор для дезинфекции кожных покровов канистра 5Л"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 5"

    "Мыло жидкое Зодиак Персик фруктовая отдушка 5000МЛ канистра Россия"

    Кол-во: 35.000

    "Позиция 6"

    "Средство дезинфицирующее Люир жидкий концентрат для твердых поверхностей , белья , инвентаря , приборов бутыль 1Л действующее вещество-АДБАХ"

    Кол-во: 40.000

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