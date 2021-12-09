Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Оказание услуг по периодическим испытаниям ГБО, установленного на ТС и техобслуживанию газотопливной системы автомобилей для нужд филиала Оренбургское УООП ООО "Газпром питание"

    Оказание услуг по периодическим испытаниям ГБО, установленного на ТС и техобслуживанию газотопливной системы автомобилей для нужд филиала Оренбургское УООП ООО "Газпром питание"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 09:0009.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252130Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252130

    Наименование закупки

    Оказание услуг по периодическим испытаниям ГБО, установленного на ТС и техобслуживанию газотопливной системы автомобилей для нужд филиала Оренбургское УООП ООО "Газпром питание"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    03.12.2021 08:24

    Документация процедуры

    Проект_договора.doc

    Техзадание.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 3532 73-22-52

    Факс

    Адрес электронной почты

    gazpromfood@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Василенко Наталья Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Оказание услуг по периодическим испытаниям ГБО, установленного на ТС и техобслуживанию газотопливной системы автомобилей для нужд филиала Оренбургское УООП ООО "Газпром питание"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    09.12.2021 09:00 GMT +309.12.2021 09:0009.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252130Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по периодическим испытаниям ГБО, установленного на ТС и техобслуживанию газотопливной системы автомобилей для нужд филиала Оренбургское УООП ООО "Газпром питание"

    Начальная цена

    81 640,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, 460052, РФ, г. Оренбург, пр. Дзержинского, 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за предоставленные услуги производятся между Заказчиком и Исполнителем на основании подписанных обеими Сторонами Актов об оказании услуг, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя не позднее: Если на момент заключения настоящего Договора Исполнитель по действующему законодательству относится к субъектам малого и среднего предпринимательства (СМСП), то срок оплаты услуг не может превышать 15 (Пятнадцать) рабочих дней от даты его приемки. Для подтверждения своего статуса, Исполнитель при заключении Договора предоставляет Заказчику актуальные сведения из Единого Реестра СМСП. В случае утраты Исполнителем статуса СМСП в процессе исполнения Договора, применяются общие правила оплаты – в течение 30 (Тридцати) календарных дней от даты приемки Заказчиком оказанных услуг.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое обслуживание ГБО с заменой расходных материалов"

    Кол-во: 13.000

    "Позиция 2"

    "Испытание газобаллонного оборудования, установленного на ТС"

    Кол-во: 4.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром добыча Астрахань"
    Ценовой запрос № 78657
    Проведение обслуживания очистных сооружений в ДОЦ им. А.С. Пушкина
    Проведение обслуживания очистных сооружений в ДОЦ им. А.С. Пушкина
    78657
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.12.2018 08:00(GMT+03:00)
    419 254
    Лоты:
    1
    Регион:
    Астраханская область
    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Ценовой запрос № 79789
    Контроль сварных швов для нужд филиала "Саратоворгдиагностика" АО "Газпром оргэнергогаз"
    Контроль сварных швов для нужд филиала "Саратоворгдиагностика" АО "Газпром оргэнергогаз"
    79789
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    19.12.2018 07:30(GMT+03:00)
    44 500
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
    ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ
    Ценовой запрос № 80053
    Техническое обслуживание узла учета ХВС для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ" (в соответствии с требованиями спецификации)
    Техническое обслуживание узла учета ХВС для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ" (в соответствии с...
    80053
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    25.12.2018 08:00(GMT+03:00)
    26 984
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГБПОУ АКТТ
    Ценовой запрос № 82409
    тех. обслуживание узла учета тепловой энергии 223 ФЗ
    тех. обслуживание узла учета тепловой энергии 223 ФЗ
    82409
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    25.01.2019 08:00(GMT+03:00)
    48 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ГБПОУ АКТТ
    Ценовой запрос № 82879
    тех. обслуживание узла учета тепловой энергии 223 ФЗ
    тех. обслуживание узла учета тепловой энергии 223 ФЗ
    82879
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    29.01.2019 08:00(GMT+03:00)
    72 720
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ГБПОУ АКТТ
    Ценовой запрос № 82883
    Тех. обслуживание узла учета тепловой энергии 223 ФЗ
    Тех. обслуживание узла учета тепловой энергии 223 ФЗ
    82883
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    29.01.2019 08:00(GMT+03:00)
    72 720
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Ценовой запрос № 83477
    Оказание услуг по аттестации персонала СУ "Кубаньоргэнергогаз", филиал АО "Газпром оргэнергогаз"
    Оказание услуг по аттестации персонала СУ "Кубаньоргэнергогаз", филиал АО "Газпром...
    83477
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2019 08:30(GMT+03:00)
    190 350
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить