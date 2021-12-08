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    Главная / Торги / Поставка спецодежды для ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2022 году

    Поставка спецодежды для ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2022 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.12.2021 06:0008.12.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252128Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252128

    Наименование закупки

    Поставка спецодежды для ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2022 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    03.12.2021 08:21

    Документация процедуры

    Контактная_информация.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Юридический адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Почтовый адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Контактный телефон

    +7 3496 36-07-66

    Факс

    +7 3496 36-31-48

    Адрес электронной почты

    smirnova.rr@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Смирнова Регина Ришатовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка спецодежды для ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2022 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    08.12.2021 06:00 GMT +308.12.2021 06:0008.12.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252128Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка спецодежды для ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2022 году

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 629800, РФ, ЯНАО, г. Ноябрьск, промзона, панель № 9, Ноябрьская база материально-технического снабженияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    ТМЦ должны быть новыми, ранее не использованными. Стоимость Договора включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора, включая расходы по доставке ТМЦ Покупателю; стоимость средств пакетирования и тары, используемых при поставке ТМЦ Покупателю; все инфляционные ожидания и финансовые риски Поставщика, а также налоги, сборы и другие обязательные платежи, установленные действующим законодательством. Оплата ТМЦ, поставленных Поставщиком Покупателю по Договору, осуществляется в следующем порядке: Покупатель производит оплату по факту выполнения поставки ТМЦ на склад Покупателя, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Покупателем УПД или товарных накладных (форма ТОРГ-12) при условии предоставления оригиналов счетов-фактур. Доставка до склада заказчика должна быть включена в стоимость МТР. Ответ на ценовой запрос означает согласие с условиями договора и готовность подписания без внесения корректировок.С целью подтверждения страны происхождения товара, обязательным является требование при участии в закупке приложение в составе документации сертификатов, подтверждающих страну происхождения товара, либо в случае отсутствия сертификации на заявляемый товар, письмо потенциального поставщика с указанием производителя и страну происхождения. Количество, размерный ряд и срок поставки необходимо согласовывать с заказчиком по каждой единице продукции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Адрес местонахождения

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Адрес местонахождения

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Куртка утепленная мужская SMA-01-24-01-2 плащевая ткань омнистар/мех енот васильковый/серый 50-58 рост 170-188 рукав реглан двухшовный со светоотражающей тесьмой, брендированными кнопками АО "Хекля""

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 2"

    "Брюки мужские утепленные VIP-05-40-01 размер 50-58 рост 170-188 ткань омнистар василек/серый прямые с подкладкой, снегозащитными манжетами, бретелями, на молнии и липучках АО "Хекля""

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 3"

    "Куртка неутепленная мужская VIP-02-30-01 ткань милан васильковый/серый 50-58 рост 170-188 с втачными рукавами без подкладки, укороченная, на молнии, с карманами и воротником-стойкой, фурнитура YKK АО "Хекля""

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 4"

    "Брюки мужские неутепленные ткань смесовая темно-синий VIP-05-02-03-2 АО "ХЕКЛЯ" Россия"

    Кол-во: 5.000

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