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    Главная / Торги / Закупка прожектора SP

    Закупка прожектора SP

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.12.2021 20:0008.12.2021 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252127Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252127

    Наименование закупки

    Закупка прожектора SP

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    03.12.2021 08:32

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Юридический адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Почтовый адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Контактный телефон

    +7 3822 61-22-26

    Факс

    +7 3822 61-22-20

    Адрес электронной почты

    balyasnikovav@tomskgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Балясников Александр Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка прожектора SP

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    08.12.2021 20:00 GMT +308.12.2021 20:0008.12.2021 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252127Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка прожектора SP

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, ТомскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    50% - предоплата, 50% - оплата по факту поставки в г. Томск

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Адрес местонахождения

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Прожектор SP4812-38G с монтажным комплектом"

    Кол-во: 34.000

    "Позиция 2"

    "Светильник SP6069-60 "

    Кол-во: 9.000

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    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Воронежская область
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