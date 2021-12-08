www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Закупка прожектора SP
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
03.12.2021 08:32
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Почтовый адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Контактный телефон
+7 3822 61-22-26
Факс
+7 3822 61-22-20
Адрес электронной почты
balyasnikovav@tomskgazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Балясников Александр Валерьевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка прожектора SP
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
08.12.2021 20:00 GMT +308.12.2021 20:0008.12.2021 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252127Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении заказчика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка прожектора SP
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Томская область, ТомскРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
50% - предоплата, 50% - оплата по факту поставки в г. Томск
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО "Газпром добыча Томск"
Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"
Адрес местонахождения
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Кол-во: 34.000
Кол-во: 9.000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.