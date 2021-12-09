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    Главная / Торги / Поставка сервера

    Поставка сервера

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 00:0009.12.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252124Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252124

    Наименование закупки

    Поставка сервера

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    03.12.2021 08:16

    Документация процедуры

    _Типовая_форма_договора_поставки_товаров.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГАЗПРОМ КОЛЛЕДЖ ВОЛГОГРАД"
    Все закупки и тендеры ЧПОУ "ГАЗПРОМ КОЛЛЕДЖ ВОЛГОГРАД"

    Юридический адрес

    400011, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, проспект Университетский, 71

    Почтовый адрес

    400011, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, проспект Университетский, 71

    Контактный телефон

    +7 8442 46-13-99

    Факс

    +7 8442 46-14-08

    Адрес электронной почты

    I.Kuryanov@vcgo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Суслов Сергей Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Волгоградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка сервера

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    09.12.2021 00:00 GMT +309.12.2021 00:0009.12.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252124Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сервера

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Волгоградская область, 400011, область Волгоградская, город Волгоград, проспект Университетский, 71Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставка осуществляется в течение 14 календарных дней со дня заключения договора. Оплата по договору осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты поставки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ЧПОУ "ГАЗПРОМ КОЛЛЕДЖ ВОЛГОГРАД"
    Все закупки и тендеры ЧПОУ "ГАЗПРОМ КОЛЛЕДЖ ВОЛГОГРАД"

    Адрес местонахождения

    400011, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, проспект Университетский, 71

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сервер AMD EPYC VPS 5000 2.35/3.35GHz 128ГБ Вентилятор Supermicro 1U Passive CPU Heat Sink Socket OLGA4094 (SNK-P0062P) – 1 шт Материнская плата MBD-H12SSW-iNR – 1 шт Корпус CSE-113TQ-R700WB Black 1U SC113 WI/O Chassis w/ R700W – 1 шт RSC-R1UW-2E16 SAS RAID контроллер WIO 2 x PCI-E 3.0 x16 – 1 шт Райзер RSC-R1UW-E8R – 1 шт Оперативная память Micron DDR4 RDIMM 64GB 2Rx4 2933 MHz ECC Registered MTA36ASF8G72PZ-2G9 (Analog Crucial CT64G4RFD4293) – 2 шт Micron 5300MAX 480GB SATA 2.5" SSD Enterprise Solid State Drive – 2 шт Samsung Enterprise SSD, 2.5"(SFF), PM893, 240GB, SATA 3.3 6Gbps, R550/W300Mb/s, IOPS(R4K) 97K/15K, TLC, MTBF 2M, 1 DWPD, OEM, 5 years, (analog MZ7LH240HAHQ-00005) – 2 шт Кабель Supermicro Slimline SAS x8 (LA) to 8x SATA 70cm Cable (CBL-SAST-0827) – 2 шт ПО Microsoft Windows Server 2019 Standard 64-bit Russian 1pk DSP OEI DVD 24 Core – 1 шт P73-07856 WIN SVR 2019 STD RUS 1PK 4CR NoMedia/NoKey (APOS) – 2 шт 100-000000057 ООО "ВПС" Россия"

    Кол-во: 1.000

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