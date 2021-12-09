Условия договора

Условия оплаты и доставки

Расчеты за выполненные работы производятся между Заказчиком и Исполнителем на основании подписанных обеими Сторонами Актов о выполнении работ, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя не позднее: Если на момент заключения настоящего Договора Исполнитель по действующему законодательству относится к субъектам малого и среднего предпринимательства (СМСП), то срок оплаты услуг не может превышать 15 (Пятнадцать) рабочих дней от даты его приемки. Для подтверждения своего статуса, Исполнитель при заключении Договора предоставляет Заказчику актуальные сведения из Единого Реестра СМСП. В случае утраты Исполнителем статуса СМСП в процессе исполнения Договора, применяются общие правила оплаты – в течение 30 (Тридцати) календарных дней от даты приемки Заказчиком выполненных работ.