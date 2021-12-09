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    Главная / Торги / Оказание услуг по выполнению работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту транспортных средств для нужд филиала Оренбургское УООП ООО "Газпром питание"

    Оказание услуг по выполнению работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту транспортных средств для нужд филиала Оренбургское УООП ООО "Газпром питание"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 09:0009.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252114Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252114

    Наименование закупки

    Оказание услуг по выполнению работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту транспортных средств для нужд филиала Оренбургское УООП ООО "Газпром питание"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    03.12.2021 08:14

    Документация процедуры

    Проект_Договора_на_ТО_и_ТР.doc

    Тех.задание.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 3532 73-22-52

    Факс

    Адрес электронной почты

    gazpromfood@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Василенко Наталья Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Оказание услуг по выполнению работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту транспортных средств для нужд филиала Оренбургское УООП ООО "Газпром питание"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    09.12.2021 09:00 GMT +309.12.2021 09:0009.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252114Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по выполнению работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту транспортных средств для нужд филиала Оренбургское УООП ООО "Газпром питание"

    Начальная цена

    583 543,28

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, 460052, РФ, г. Оренбург, пр. Дзержинского, 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за выполненные работы производятся между Заказчиком и Исполнителем на основании подписанных обеими Сторонами Актов о выполнении работ, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя не позднее: Если на момент заключения настоящего Договора Исполнитель по действующему законодательству относится к субъектам малого и среднего предпринимательства (СМСП), то срок оплаты услуг не может превышать 15 (Пятнадцать) рабочих дней от даты его приемки. Для подтверждения своего статуса, Исполнитель при заключении Договора предоставляет Заказчику актуальные сведения из Единого Реестра СМСП. В случае утраты Исполнителем статуса СМСП в процессе исполнения Договора, применяются общие правила оплаты – в течение 30 (Тридцати) календарных дней от даты приемки Заказчиком выполненных работ.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт двигателя со снятием и установкой"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 2"

    "Ремонт передней подвески"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 3"

    "Техническое обслуживание Соболь, ВАЗ"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 4"

    "Техническое обслуживание ГАЗель-NEXT A64R45"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 5"

    "Техническое обслуживание ГАЗон, Валдай"

    Кол-во: 5.000

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