Условия договора

Условия оплаты и доставки

Расчет за вышеуказанные услуги производится ежемесячно путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в срок до 30 числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг, согласно Актов об оказании услуг и предъявленных счетов-фактур.