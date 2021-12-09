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Наименование закупки
Оказание услуг по предоставлению стояночных мест на теплой охраняемой стоянке для нужд филиала Оренбургское УООП ООО "Газпром питание"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
03.12.2021 07:45
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Контактный телефон
+7 3532 73-22-52
Факс
Адрес электронной почты
gazpromfood@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Василенко Наталья Викторовна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по предоставлению стояночных мест на теплой охраняемой стоянке для нужд филиала Оренбургское УООП ООО "Газпром питание"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
09.12.2021 09:00 GMT +309.12.2021 09:0009.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252108Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по предоставлению стояночных мест на теплой охраняемой стоянке для нужд филиала Оренбургское УООП ООО "Газпром питание"
Начальная цена
19 095,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Оренбургская область, 460052, РФ, г. Оренбург, пр. Дзержинского, 2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Расчет за вышеуказанные услуги производится ежемесячно путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в срок до 30 числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг, согласно Актов об оказании услуг и предъявленных счетов-фактур.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Кол-во: 3.000
Кол-во: 1.000
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