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    Главная / Торги / Оказание услуг по предоставлению стояночных мест на теплой охраняемой стоянке для нужд филиала Оренбургское УООП ООО "Газпром питание"

    Оказание услуг по предоставлению стояночных мест на теплой охраняемой стоянке для нужд филиала Оренбургское УООП ООО "Газпром питание"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 09:0009.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252108Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252108

    Наименование закупки

    Оказание услуг по предоставлению стояночных мест на теплой охраняемой стоянке для нужд филиала Оренбургское УООП ООО "Газпром питание"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    03.12.2021 07:45

    Документация процедуры

    Проект_договора_1.docx

    Техническое_задание.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 3532 73-22-52

    Факс

    Адрес электронной почты

    gazpromfood@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Василенко Наталья Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Оказание услуг по предоставлению стояночных мест на теплой охраняемой стоянке для нужд филиала Оренбургское УООП ООО "Газпром питание"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    09.12.2021 09:00 GMT +309.12.2021 09:0009.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252108Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по предоставлению стояночных мест на теплой охраняемой стоянке для нужд филиала Оренбургское УООП ООО "Газпром питание"

    Начальная цена

    19 095,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, 460052, РФ, г. Оренбург, пр. Дзержинского, 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчет за вышеуказанные услуги производится ежемесячно путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в срок до 30 числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг, согласно Актов об оказании услуг и предъявленных счетов-фактур.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по предоставлению стояночных мест на охраняемой, отапливаемой стоянке для легкового автомобиля"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Оказание услуг по предоставлению стояночных мест на охраняемой, отапливаемой стоянке для автобуса, грузового автомобиля (длинной кузова менее 11 метров)"

    Кол-во: 1.000

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