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    Главная / Торги / поставка канцелярских товаров для нужд филиала Ямальское УООП ООО "Газпром питание"

    поставка канцелярских товаров для нужд филиала Ямальское УООП ООО "Газпром питание"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 07:0009.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252093Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252093

    Наименование закупки

    поставка канцелярских товаров для нужд филиала Ямальское УООП ООО "Газпром питание"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    03.12.2021 09:54

    Документация процедуры

    Задание_заказчика_100_тыс..xlsx

    Договор_типовой_КИМ__ЭДО_15_11_2021.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 34949 3-95-59 доб. 211

    Факс

    Адрес электронной почты

    yurist.nugt@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Иванова Тамара Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка канцелярских товаров для нужд филиала Ямальское УООП ООО "Газпром питание"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    09.12.2021 07:00 GMT +309.12.2021 07:0009.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252093Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка канцелярских товаров для нужд филиала Ямальское УООП ООО "Газпром питание"

    Начальная цена

    130 224,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, 629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий АО, г. Новый Уренгой, ул. 26 Съезда КПСС, д. 4Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    срок оплаты товара не может превышать 15 (Пятнадцать) рабочих дней от даты его приемки. Стоимость доставки включена в стоимость товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Блок для записей с клеевым краем deVente 76х76ММ 75Г/М2 4 пастельных цвета 2010702"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 2"

    "Калькулятор Citizen 12-разрядный"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 3"

    "Закладка клейкая Attache Selection 12х45ММ 5 цветов"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 4"

    "Карандаш чернографитный пластик НВ черный с ластиком"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 5"

    "Клей-карандаш Brauberg ПВП 40Г белый 222928"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 6"

    "Краска штемпельная на водной основе Trodat 28МЛ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 7"

    "Блок для записей не проклеенный inФОРМАТ 90х90х50ММ 80Г/М2 белый код 61192"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 8"

    "Нож канцелярский 9ММ с фиксатором 280454"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 9"

    "Ножницы офисные канцелярские Berlingo Universal 16СМ упаковка с европодвесом S7005, код - 115571"

    Кол-во: 36.000

    "Позиция 10"

    "Папка-конверт на молнии Attache зеленая А4 ММ 160МКМ 120ЛИСТ ШТ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 11"

    "Папка-конверт на кнопке Attache желтая А4 0.18ММ ЛИСТ ШТ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 12"

    "Ручка шариковая неавтоматическая deVENTE синий со сменой стержня с прорезиненным корпусом 5073335"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 13"

    "Скобы для степлера Brauberg №10 оцинкованные серебристый 1000ШТ 20ЛИСТ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 14"

    "Скобы для степлера Attache Economy №24/6 оцинкованные серебристый 1000ШТ 20ЛИСТ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 15"

    "Степлер Berlingo №10 12ЛИСТ 50ММ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 16"

    "Степлер Berlingo 20071 №24/6 20ЛИСТ пластик"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 17"

    "Ежедневник недатированный 145х205ММ А5 136ЛИСТ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 18"

    "Подставка настольная органайзер Brauberg ПЛС 134x93э5ММ 6 отделений черная 230906"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 19"

    "Корректор лента Brauberg 5ММх6М в блистере"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 20"

    "Ластик Erich Krause резина белый 33х21х8ММ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 21"

    "Точилка Faber Castell 1 отверстие металлическая 183100"

    Кол-во: 60.000

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