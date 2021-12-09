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Наименование закупки
поставка канцелярских товаров для нужд филиала Ямальское УООП ООО "Газпром питание"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
03.12.2021 09:54
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Контактный телефон
+7 34949 3-95-59 доб. 211
Факс
Адрес электронной почты
yurist.nugt@gmail.com
Ф.И.О. контактного лица
Иванова Тамара Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка канцелярских товаров для нужд филиала Ямальское УООП ООО "Газпром питание"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
09.12.2021 07:00 GMT +309.12.2021 07:0009.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252093Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка канцелярских товаров для нужд филиала Ямальское УООП ООО "Газпром питание"
Начальная цена
130 224,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ямало-Ненецкий автономный округ, 629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий АО, г. Новый Уренгой, ул. 26 Съезда КПСС, д. 4Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
срок оплаты товара не может превышать 15 (Пятнадцать) рабочих дней от даты его приемки. Стоимость доставки включена в стоимость товара
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Кол-во: 50.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 36.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 300.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 60.000
Кол-во: 60.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 60.000
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