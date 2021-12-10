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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка сувенирной продукции
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
06.12.2021 03:18
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
692481, Российская Федерация, Приморский край, Надеждинский Район, С Вольно-Надеждинское, Территория Тор Надеждинская, Территория Тор Надеждинская
Почтовый адрес
692481, Российская Федерация, Приморский край, Надеждинский Район, С Вольно-Надеждинское, Территория Тор Надеждинская, Территория Тор Надеждинская
Контактный телефон
+7 915 487-48-15
Факс
+7 495 122-20-00
Адрес электронной почты
kristina.labeko@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бриш Любовь Александровна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка сувенирной продукции
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
10.12.2021 03:00 GMT +310.12.2021 03:0010.12.2021 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252091Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка сувенирной продукции
Начальная цена
241 860,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Приморский край, Оплата стоимости Товара осуществляется Покупателем в течение 15 рабочих дней с даты поставки Товара, подписания сторонами Универсального передаточного документа и предоставления Поставщиком счета на оплатуРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Приморский край, Надеждинский муниципальный район, Надеждинское сельское поселение, село Вольно – Надеждинское, территория ТОР Надеждинская, ул. Центральная дом 5, «Административно–бытовой корпус»
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ГЕЛИЙ СЕРВИС"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГЕЛИЙ СЕРВИС"
Адрес местонахождения
692481, Российская Федерация, Приморский край, Надеждинский Район, С Вольно-Надеждинское, Территория Тор Надеждинская, Территория Тор Надеждинская
Кол-во: 30.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 25.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
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