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    Главная / Торги / Поставка сувенирной продукции

    Поставка сувенирной продукции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 03:0010.12.2021 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252091Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252091

    Наименование закупки

    Поставка сувенирной продукции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.12.2021 03:18

    Документация процедуры

    Спецификация.xls

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ГЕЛИЙ СЕРВИС"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГЕЛИЙ СЕРВИС"

    Юридический адрес

    692481, Российская Федерация, Приморский край, Надеждинский Район, С Вольно-Надеждинское, Территория Тор Надеждинская, Территория Тор Надеждинская

    Почтовый адрес

    692481, Российская Федерация, Приморский край, Надеждинский Район, С Вольно-Надеждинское, Территория Тор Надеждинская, Территория Тор Надеждинская

    Контактный телефон

    +7 915 487-48-15

    Факс

    +7 495 122-20-00

    Адрес электронной почты

    kristina.labeko@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бриш Любовь Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Приморский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка сувенирной продукции

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2021 03:00 GMT +310.12.2021 03:0010.12.2021 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252091Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сувенирной продукции

    Начальная цена

    241 860,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Приморский край, Оплата стоимости Товара осуществляется Покупателем в течение 15 рабочих дней с даты поставки Товара, подписания сторонами Универсального передаточного документа и предоставления Поставщиком счета на оплатуРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Приморский край, Надеждинский муниципальный район, Надеждинское сельское поселение, село Вольно – Надеждинское, территория ТОР Надеждинская, ул. Центральная дом 5, «Административно–бытовой корпус»

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ГЕЛИЙ СЕРВИС"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГЕЛИЙ СЕРВИС"

    Адрес местонахождения

    692481, Российская Федерация, Приморский край, Надеждинский Район, С Вольно-Надеждинское, Территория Тор Надеждинская, Территория Тор Надеждинская

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Термос Nestler-matho Grip пластик ABS, силикон, нержавеющая сталь 0.55Л 22.4СМ черный N--m581"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 2"

    "Зажигалка Nestler-Matho Classic алюминий, цинковый сплав 73х35х12ММ n-m469"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 3"

    "Термос бутылка SCX design D10 нержавеющая сталь/покрытие soft-touch 0.5Л 22.5СМ черный сенсорная панель, индикация температуры со встроенного датчика, двойные стенки, в подарочной упаковке"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 4"

    "Гриль барбекю на углях Nestler-Matho 380х255х95ММ нержавеющая сталь 0.2ММ n-m572"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 5"

    "Набор винный Xiaomi Circle Joy 4 in 1 242х55ММ пластик, сталь 4 предмета электрический штопор, металлическая пробка для вина, аэратор, универсальный нож, батарейки АА 4ШТ CJ-TZ02"

    Кол-во: 10.000

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