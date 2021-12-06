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    Главная / Торги / Поставка рубильников в комплекте с ручкой г.Южно-Сахалинск

    Поставка рубильников в комплекте с ручкой г.Южно-Сахалинск

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.12.2021 06:0006.12.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252090Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252090

    Наименование закупки

    Поставка рубильников в комплекте с ручкой г.Южно-Сахалинск

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    03.12.2021 02:34

    Документация процедуры

    Приложение___2__Поставка_товара__разовый_.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    Почтовый адрес

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Контактный телефон

    +7 914 621-42-18

    Факс

    +49 99998 283 6 доб. 188

    Адрес электронной почты

    LipatovaEV@dv.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Липатова Елена Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Сахалинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка рубильников в комплекте с ручкой г.Южно-Сахалинск

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.12.2021 06:00 GMT +306.12.2021 06:0006.12.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252090Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка рубильников в комплекте с ручкой г.Южно-Сахалинск

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Сахалинская область, г.Южно-Сахалинск ул.Пуркаева 57БРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Прошу в ЦЕНУ включить доставку до указанного адреса. Условия оплаты: при заключении договора - оплата по факту поставки в течение 45 к.д. (для МСП - 15 р.д.). Возможна оплата по счету без оформления договора - постоплата в течение 7 к.д. с даты подписания документов по поставке (ТОРГ-12/ УПД). ПАО "Ростелеком" оставляет за собой право выбора способа контрактования.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Рубильник ABB OT16F3C 3P 16А"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 2"

    "Орган управления ручка прямого монтажа ABB OHBS3/1 для рубильников OT16...125F"

    Кол-во: 5.000

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    Прием заявок:
    03.02.2022 11:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ростовская область
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