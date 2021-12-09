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    Главная / Торги / Поставка абразивоструйных установок, машины для нанесения концентратора и ручного трубогиба для нужд ООО «Газпром трансгаз Сургут»

    Поставка абразивоструйных установок, машины для нанесения концентратора и ручного трубогиба для нужд ООО «Газпром трансгаз Сургут»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 00:0009.12.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252081Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252081

    Наименование закупки

    Поставка абразивоструйных установок, машины для нанесения концентратора и ручного трубогиба для нужд ООО «Газпром трансгаз Сургут»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    03.12.2021 18:00

    Документация процедуры

    КИМ_252081.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Юридический адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Почтовый адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Контактный телефон

    (812)613-04-62

    Факс

    Адрес электронной почты

    autalanin@komplekt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Таланин Андрей Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка абразивоструйных установок, машины для нанесения концентратора и ручного трубогиба для нужд ООО «Газпром трансгаз Сургут»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    09.12.2021 00:00 GMT +309.12.2021 00:0009.12.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252081Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка абразивоструйных установок, машины для нанесения концентратора и ручного трубогиба для нужд ООО «Газпром трансгаз Сургут»

    Начальная цена

    1 199 809,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ, г. СургутРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    По факту поставки продукции в течение 15 рабочих дней со дня получения Покупателем от Поставщика надлежаще оформленного комплекта документов в соответствии с договором поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Трубогиб ручной РГУ-80 1/2", 1", 1 1/2", 2", 2 1/2" 15Т 75КГ ООО "ТЕХНОМАШ""

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Машина испытательная механическая МИК-А для изготовления U- и V- образных концентраторов по методу Шарпи 350х490х670ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Оборудование пескоструйное Установка песко-дробеструйная Blastcor BM-200 RC 200Л 37М2/Ч 870х960х1500ММ"

    Кол-во: 2.000

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