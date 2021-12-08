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    Главная / Торги / Поставка конструкционных материалов для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта"

    Поставка конструкционных материалов для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.12.2021 09:0008.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252071Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252071

    Наименование закупки

    Поставка конструкционных материалов для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    02.12.2021 20:19

    Документация процедуры

    Техническое_задание.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Ухта»

    Юридический адрес

    169300, Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, 10/1

    Почтовый адрес

    169300, Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, 10/1

    Контактный телефон

    +7 8216 77-27-69

    Факс

    +7 8216 77-22-54

    Адрес электронной почты

    oalimpieva@sgp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Алимпиева Ольга Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Коми Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка конструкционных материалов для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    08.12.2021 09:00 GMT +308.12.2021 09:0008.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252071Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка конструкционных материалов для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта"

    Начальная цена

    1 198 293,60

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Коми Республика, 169300 Российская Федерация Республика Коми г.Ухта Югэрское шоссе д.10 УМТСиК ООО "Газпром трансгаз Ухта"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В соответствии с договором, заключенным путем подписания единого документа. Поставка осуществляется Поставщиком и за счет Поставщика. Индивидуальные условия поставки представлены в Техническом задании. Поставщик при подтверждении прямого заказа должен приложить подписанное Техническое задание.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Ухта»

    Адрес местонахождения

    169300, Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, 10/1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Композиция флаговая ПК-221 1941-1945 300х300х110СМ сталь/банер/АКП/полноцвет"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Тент Sundays 66201 ПВХ 500/380Г/М2 синий/белый 6х6М"

    Кол-во: 3.000

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