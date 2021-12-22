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Наименование закупки
Поставка химических материалов для Ямбургского УИРС
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
02.12.2021 18:59
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н
Почтовый адрес
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н
Контактный телефон
+7 812 609-68-64
Факс
Адрес электронной почты
d.kuzminykh@podzem-remont.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузьминых Дмитрий Владимирович
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка химических материалов для Ямбургского УИРС
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
22.12.2021 12:00 GMT +322.12.2021 12:0022.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252059Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка химических материалов для Ямбургского УИРС
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, пос. Ямбург, Промзона. Действует пропускной режим.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в течение 90 дней с момента поставки товара, в случае принадлежности участника к СМСП оплата в течение 15 рабочих дней с момента поставки Товара
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
Адрес местонахождения
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н
Наименование заказчика
ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
Адрес местонахождения
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н
Кол-во: 500.000
Кол-во: 500.000
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