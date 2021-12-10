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    Главная / Торги / Поставка ручных и электрических инструментов

    Поставка ручных и электрических инструментов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 14:0010.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252052Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252052

    Наименование закупки

    Поставка ручных и электрических инструментов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.12.2021 18:28

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"

    Юридический адрес

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, СТР 13,

    Почтовый адрес

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН05, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, ДОМ 13

    Контактный телефон

    +7 8722 51-99-45

    Факс

    +7 8722 51-99-54

    Адрес электронной почты

    biybolatov-aa@dgp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бийболатов Азамат Абусаламович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Дагестан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка ручных и электрических инструментов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2021 14:00 GMT +310.12.2021 14:0010.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252052Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ручных и электрических инструментов

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Дагестан Республика, Республика Дагестан, 368304, г. Каспийск, ПСБ «Каспийск»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленного Товара осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре, в течении 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами товарной накладной ТОРГ-12 при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры (или универсального передаточного документа на основе форм счета-фактуры и товарной накладной ТОРГ-12, далее -УПД) и иных документов

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"

    Адрес местонахождения

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, СТР 13,

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН05, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, ДОМ 13

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Дрель ударная Зубр ЗДУ-1100-2 ЭРМКМ2 1100ВТ 2 0-1100/0-2800ОБ/МИН ключевой патрон 1.5-13ММ 0-27000УД/МИН кейс 3.3КГ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Инструмент садово-огородный ручной Набор косца Косарь М №6 1520ММ 600ММ среднеуглеродистая сталь/покрытие эмаль, лак коса Сайга Люкс"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Сверло по металлу победитовое Pobedit 8ММ 117ММ цилиндрический хвостовик"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 4"

    "Сверло по металлу спиральное Pobedit 2.3ММ 117ММ цилиндрический хвостовик инструментальная быстрорежущая сталь ГОСТ 19265-73 ГОСТ 4010-77"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 5"

    "Сверло по металлу спиральное Pobedit 3.2ММ 117ММ цилиндрический хвостовик инструментальная быстрорежущая сталь ГОСТ 19265-73 ГОСТ 4010-77"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 6"

    "Сверло по металлу спиральное Pobedit 4.1ММ 117ММ цилиндрический хвостовик инструментальная быстрорежущая сталь ГОСТ 19265-73 ГОСТ 4010-77"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 7"

    "Сверло по металлу спиральное Pobedit 5ММ 117ММ цилиндрический хвостовик инструментальная быстрорежущая сталь ГОСТ 19265-73 ГОСТ 4010-77"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 8"

    "Сверло по металлу спиральное Pobedit 5.8ММ 117ММ цилиндрический хвостовик инструментальная быстрорежущая сталь ГОСТ 19265-73 ГОСТ 4010-77"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 9"

    "Сверло по металлу спиральное Pobedit 10.0ММ 117ММ конический хвостовик ГОСТ 10903-77"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 10"

    "Сверло по металлу спиральное Pobedit 12.0ММ 117ММ конический хвостовик ГОСТ 10903-77"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 11"

    "Коса Сайга Люкс №5 сельскохозяйственная сталь дерево"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Машина шлифовальная угловая одна рукоять УШМ-125/900 0.9КВТ 125ММ 11000ОБ/МИН 22.2ММ 220В 2.2КГ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Клещи пресс обжимные КВТ СТК-02 220ММ 0.25-6ММ2 ТУ 4834-020-97284872-2006"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 14"

    "Электрод комбинированный рН-метрический ЭСЛК-01.7 0-12pH ТУ 9452-007-33142130-2000"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 15"

    "Шаблон универсальный радиографа УШР-1 ГОСТ 7512-82"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 16"

    "Набор отверток слесарно-монтажных НИЗ №9 4-719 5 предметов сталь блистер 12379 ТУ 2.035.0221532.011-93"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 17"

    "Набор сверл спиральных DeWalt DT5911-QZ по металлу 1-10ММ HSS-R цилиндрический хвостовик пластиковый кейс 10ШТ ГОСТ 10902-88"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 18"

    "Электрододержатель ЭД-31 315А У1 ГОСТ 14651-78"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 19"

    "Набор рожковых ключей двусторонних 6-46ММ 12ШТ брезентовая сумка 717593"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 20"

    "Гайка В 1 М16х2-6Н.06.019 ГОСТ 5915-70"

    Кол-во: 260.000

    "Позиция 21"

    "Смеситель для газового резака 1П 3-15ММ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 22"

    "Инструмент монтажный сенсорный Hyperline HL-SW2 для заделки плинтов"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 23"

    "Инструмент монтажный TG-03 для монтажа усиленных стяжек 200ММ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 24"

    "Секатор пружинный Вихрь 15ММ резина 200ММ 73/7/3/1"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 25"

    "Дрель шуруповерт аккумуляторная Интерскол ДА-18ЭР 2 35Нм 0-400/0-1400ОБ/МИН быстрозажимной патрон 1-10ММ Li-lon 1.5А.Ч 18В 180х52х205ММ 1.1КГ 436.2.2.20"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 26"

    "Шланг поливочный 3-х слойный армированный Grinda Expert 1/2" 50М 36АТМ 8-429005-1/2-50_z02"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 27"

    "Стержень паяльно-сварочный ЭХЗ-1150 ТУ 1718-001-56222072-2005"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 28"

    "Машина шлифовальная угловая Интерскол УШМ-125/1400ЭЛ 1.4КВТ 125ММ 3000-10000ОБ/МИН 22.2ММ 220В 2.2КГ 302.1.0.00"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 29"

    "Набор отверток диэлектрических КВТ Профи НИО-07 1000В 7 предметов CrV тканевый пенал"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 30"

    "Уровень лазерный линейный Ресанта ЛУ-2ПШ 61/10/517 DIN IEC 60825-1:2007"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 31"

    "Болт анкерный 12х100ММ с гайкой ТУ 3176-001-05015650-2007"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 32"

    "Набор электромонтажного инструмента электрика Квазар Мастер 24 предмета 1000В сумка 00671"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 33"

    "Замок навесной ЧАЗ ВС2-21 14ММ цилиндровый сталь 102х82ММ 3 финских ключа"

    Кол-во: 94.000

    "Позиция 34"

    "Набор насадок Практика Профи 25ММ 42ШТ SL/PH/PZ/Torx/HEX/TT/TW 777-499"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 35"

    "Набор слесарно-монтажного инструмента профессиональный Актаком АНТ-5066 76 предметов ТУ 3926-021-127191850-2007"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 36"

    "Набор отверток диэлектрических КВТ НИО-07 мини 1000В 7 предметов CrMo пластиковый кейс ТУ 3926-030-97284872-2006"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 37"

    "Нож монтерский КВТ НМ-08 65ММ сталь нержавеющая, дерево 68429 ТУ 3926-029-97284872-2006"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 38"

    "Пломбиратор тип П10 88012 для свинцовых и пластмассовых пломб 10ММ ТУ 3926-051-00221190-99"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 39"

    "Машина шлифовальная угловая Интерскол УШМ-230/2300Т 2.3КВТ 230ММ 6500ОБ/МИН"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 40"

    "Пломба контрольная номерная индикаторная Альфа-М2 пластик 342ММ 2ММ 255ММ ТУ 2291-001-38993417-2012"

    Кол-во: 100.000

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