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    Главная / Торги / Поставка воды питьевой природной, артезианской "Росинка" (в оборотной таре 19 л.) (участниками заукпки могут быть только субъекты МСП)

    Поставка воды питьевой природной, артезианской "Росинка" (в оборотной таре 19 л.) (участниками заукпки могут быть только субъекты МСП)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.12.2021 10:0007.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252044Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252044

    Наименование закупки

    Поставка воды питьевой природной, артезианской "Росинка" (в оборотной таре 19 л.) (участниками заукпки могут быть только субъекты МСП)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    02.12.2021 18:16

    Документация процедуры

    Проект_договора.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ГАЗОНЕФТЕПРОДУКТ ПРОДАЖИ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГНП ПРОДАЖИ"

    Юридический адрес

    194044, - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ, Д. 60, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 2Н №555

    Почтовый адрес

    197136, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ПРОФЕССОРА ПОПОВА, ДОМ 37, ЛИТЕР Щ, ПОМЕЩЕНИЕ 171

    Контактный телефон

    +7 812 677-09-77

    Факс

    +7 812 677-09-77

    Адрес электронной почты

    i.leonchik@ggnpsales.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Леончик Илья Петрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка воды питьевой природной, артезианской "Росинка" (в оборотной таре 19 л.) (участниками заукпки могут быть только субъекты МСП)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.12.2021 10:00 GMT +307.12.2021 10:0007.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252044Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка воды питьевой природной, артезианской "Росинка" (в оборотной таре 19 л.) (участниками заукпки могут быть только субъекты МСП)

    Начальная цена

    327 600,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, 197136, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр-кт, д 60, лит. А.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата Товара должна быть произведена Покупателем на основании выставленного Поставщиком счета в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после приемки Товара.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ГНП ПРОДАЖИ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГНП ПРОДАЖИ"

    Адрес местонахождения

    194044, - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ, Д. 60, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 2Н №555

    197136, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ПРОФЕССОРА ПОПОВА, ДОМ 37, ЛИТЕР Щ, ПОМЕЩЕНИЕ 171

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вода питьевая бутилированная артезианская Росинка Фреш негазированная первой категории с добавлением йода и фтора 19Л"

    Кол-во: 1300.000

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