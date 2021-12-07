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Наименование закупки
Поставка воды питьевой природной, артезианской "Росинка" (в оборотной таре 19 л.) (участниками заукпки могут быть только субъекты МСП)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
02.12.2021 18:16
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ, Д. 60, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 2Н №555
Почтовый адрес
197136, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ПРОФЕССОРА ПОПОВА, ДОМ 37, ЛИТЕР Щ, ПОМЕЩЕНИЕ 171
Контактный телефон
+7 812 677-09-77
Факс
+7 812 677-09-77
Адрес электронной почты
i.leonchik@ggnpsales.ru
Ф.И.О. контактного лица
Леончик Илья Петрович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка воды питьевой природной, артезианской "Росинка" (в оборотной таре 19 л.) (участниками заукпки могут быть только субъекты МСП)
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
07.12.2021 10:00 GMT +307.12.2021 10:0007.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252044Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка воды питьевой природной, артезианской "Росинка" (в оборотной таре 19 л.) (участниками заукпки могут быть только субъекты МСП)
Начальная цена
327 600,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Санкт-Петербург Город, 197136, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр-кт, д 60, лит. А.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата Товара должна быть произведена Покупателем на основании выставленного Поставщиком счета в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после приемки Товара.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ГНП ПРОДАЖИ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГНП ПРОДАЖИ"
Адрес местонахождения
194044, - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ, Д. 60, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 2Н №555
197136, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ПРОФЕССОРА ПОПОВА, ДОМ 37, ЛИТЕР Щ, ПОМЕЩЕНИЕ 171
Кол-во: 1300.000
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