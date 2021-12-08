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    Главная / Торги / Выполнение работ по замене платы инвертора (А6Р) системы кондиционирования DAIKIN

    Выполнение работ по замене платы инвертора (А6Р) системы кондиционирования DAIKIN

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.12.2021 16:0008.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252042Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252042

    Наименование закупки

    Выполнение работ по замене платы инвертора (А6Р) системы кондиционирования DAIKIN

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    02.12.2021 18:27

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"
    Все закупки и тендеры АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"

    Юридический адрес

    119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,

    Почтовый адрес

    г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12

    Контактный телефон

    +7 495 436-27-19

    Факс

    Адрес электронной почты

    Aleksandr.Kondratyev@vnukovo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кондратьев Александр Вячеславович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Выполнение работ по замене платы инвертора (А6Р) системы кондиционирования DAIKIN

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    08.12.2021 16:00 GMT +308.12.2021 16:0008.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252042Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по замене платы инвертора (А6Р) системы кондиционирования DAIKIN

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, г. Москва, территория аэропорта «Внуково»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата осущ. Покупателем в руб. РФ путем безнал. перечисл. денежн. средств на р/с Поставщика в пределах Цены Договора, в теч. 15 раб. дней с даты подпис. Сторонами Акта выполн. Работ (оказан. Услуг), на основ. счета на оплату, при условии налич. у Покупателя подпис. Сторонами товарн. накладн. по форме ТОРГ-12/УПД на Оборуд.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"
    Все закупки и тендеры АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"

    Адрес местонахождения

    119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,

    г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Работы по замене платы инвертора (А6Р)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Плата инвертора А6Р"

    Кол-во: 1.000

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