Выполнение работ по замене платы инвертора (А6Р) системы кондиционирования DAIKIN

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата осущ. Покупателем в руб. РФ путем безнал. перечисл. денежн. средств на р/с Поставщика в пределах Цены Договора, в теч. 15 раб. дней с даты подпис. Сторонами Акта выполн. Работ (оказан. Услуг), на основ. счета на оплату, при условии налич. у Покупателя подпис. Сторонами товарн. накладн. по форме ТОРГ-12/УПД на Оборуд.