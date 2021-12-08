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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Выполнение работ по замене платы инвертора (А6Р) системы кондиционирования DAIKIN
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
02.12.2021 18:27
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,
Почтовый адрес
г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12
Контактный телефон
+7 495 436-27-19
Факс
Адрес электронной почты
Aleksandr.Kondratyev@vnukovo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кондратьев Александр Вячеславович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по замене платы инвертора (А6Р) системы кондиционирования DAIKIN
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
08.12.2021 16:00 GMT +308.12.2021 16:0008.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252042Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении заказчика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по замене платы инвертора (А6Р) системы кондиционирования DAIKIN
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Москва Город, г. Москва, территория аэропорта «Внуково»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата осущ. Покупателем в руб. РФ путем безнал. перечисл. денежн. средств на р/с Поставщика в пределах Цены Договора, в теч. 15 раб. дней с даты подпис. Сторонами Акта выполн. Работ (оказан. Услуг), на основ. счета на оплату, при условии налич. у Покупателя подпис. Сторонами товарн. накладн. по форме ТОРГ-12/УПД на Оборуд.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"
Все закупки и тендеры АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"
Адрес местонахождения
119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,
г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
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