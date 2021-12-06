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    Главная / Торги / Воронежский филиал. Поставка светильников светодиодных

    Воронежский филиал. Поставка светильников светодиодных

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.12.2021 11:0006.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252040Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252040

    Наименование закупки

    Воронежский филиал. Поставка светильников светодиодных

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    02.12.2021 18:03

    Документация процедуры

    Информация_для_поставщика__реквизиты.docx

    Приложение___2__Поставка_товара__разовый_.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    Почтовый адрес

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Контактный телефон

    +7 991 41-76435

    Факс

    +49 99998 283 6 доб. 188

    Адрес электронной почты

    Yuliya.Podres@south.RT.RU

    Ф.И.О. контактного лица

    Подрес Юлия Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Воронежская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Воронежский филиал. Поставка светильников светодиодных

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.12.2021 11:00 GMT +306.12.2021 11:0006.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252040Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Воронежский филиал. Поставка светильников светодиодных

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Воронежская область, 394028, г. Воронеж, ул. Волгоградская, д. 46Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Прошу в ЦЕНУ включить доставку до указанного адреса. Условия оплаты: при заключении договора - оплата по факту поставки в течение 45 к.д. (для МСП - 15 р.д.). Возможна оплата по счету без оформления договора - постоплата в течение 7 к.д. с даты подписания документов по поставке (ТОРГ-12/ УПД). ПАО "Ростелеком" оставляет за собой право выбора способа контрактования.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Светильник светодиодный ТПК Вартон V1-A0-00270-01000-2003640 L1195 x H50мм 176...264В IP20 накладной LED 3300...5000K 36Вт"

    Кол-во: 35.000

    "Позиция 2"

    "Светильник светодиодный ДПО-2x24 B128 x L1205 x H44мм 230В IP20 накладной LED 4000K 40Вт 4000лм"

    Кол-во: 44.000

    "Позиция 3"

    "Светильник светодиодный Gauss ДСП-36вт 143425236 B40 x L1190 x H30мм 176...264В IP65 накладной LED 4000K 36Вт 2650лм"

    Кол-во: 17.000

    "Позиция 4"

    "Светильник светодиодный ДВО-36w B595 x L595 x H19мм 176...264В IP40 накладной LED 4000K 36Вт 2900лм"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 5"

    "Светильник светодиодный Feron AL2116 29681 1200x180x19мм 230В IP20 встраиваемый/накладной LED 4000K 36Вт 3400лм"

    Кол-во: 19.000

    "Позиция 6"

    "Светильник светодиодный, уличный ЭРА SPP-503-0-50K-100 220В IP65 консольный LED 5000K 100Вт 9500лм"

    Кол-во: 35.000

    "Позиция 7"

    "Светильник светодиодный Онлайт ДБП-10w 61184 OBL-R1-10-4K-WH-IP40-LED-SNR D210 x H46мм 176...264В IP40 накладной LED 4000K 10Вт 800лм"

    Кол-во: 19.000

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